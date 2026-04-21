Легкий холодок пробежал у Путина по спине 8 Виктория Ивлева

21.04.2026, 21:06

Давненько никто не был так разгромлен таким простым и честным способом.

Виктор Орбан и Россия.

Мне кажется, что влияние венгерских выборов на дальнейшую жизнь в России будет огромно. Давненько никто не был так разгромлен таким простым и честным способом, как Виктор Орбан.

Я вот думаю, что после этого тотального разгрома репрессии в России усилятся, чтобы никому и в голову не приходило даже близко, что выборы – это рабочий и вполне действующий инструмент смены власти. Думаю, что легкий холодок все-таки пробежал у Путина по спине при одной только мысли о том, как запросто можно власть потерять. Для усиления репрессий будут придуманы новые враги – и внешние, и внутренние. Возможно, введена смертная казнь ну хотя бы для военных – просто создадут новые или вспомнят старые военно-полевые столыпинские суды. Введут дополнительные налоги – к примеру, на борьбу с инакомыслием.

Возможна и новая военная авантюра на фоне непрекращающейся войны с Украиной – к примеру, присоединить к отнятому у Латвии Пыталовскому району (в Латвии он называется Абрене) какой-нибудь следующий...

Уровень лжи достигнет небес и скроется в облаках.

Враги и вредители будут найдены всюду – от «Газпрома» до киоска с пирожками.

Интернет закроют полностью, и даже мессенджер Мах будет признан американской диверсией.

Детей начнут зачмаривать идеологией, войной и радостной смертью за Родину с начальной группы детского сада.

Историки принесут долгожданную весть – последние раскопки в Северном Ледовитом океане докажут со всей убедительностью, что когда-то Россия занимала всю планету, и все остальные страны просто от нее отпочковались в силу своей глупости.

Много чего еще может быть – запрет на все иностранные слова, на все книги всех писателей из всех недружественных стран, или вот – уничтожение всех настоящих патриотов другими настоящими патриотами.

Любые волнения народа (поводы: закрыт Telegram, мор коров и прочее) будут объясняться мировой закулисой, заговоры будут обнаруживаться повсюду и расправляться постепенно начнут с избранными людьми из самого близкого круга, чтобы поддерживать главную идею: царь хороший, бояре – ну вы и сами понимаете...

Смертную казнь для гражданских, думаю, не введут, как действие безвозвратное, под которое каждый из них самих может подпасть. Хотя общество, отравленное войной и кровью, к самой идее смертной казни, видимо, уже готово...

И все это будет происходить только потому, что жалкое и злобное кремлевское ничтожество панически боится потерять власть.

Не могу тут не вспомнить пророчество Вильяма нашего Шекспира в переводе Бориса Пастернака: «Пред кем весь мир лежал в пыли, торчит затычкою в щели»...

Конечно, так когда-нибудь и будет – так ведь всегда бывало в истории, иногда при жизни чудовища, иногда через много лет после его смерти.

Нам важно понять цену вопроса. Она растет с каждой новой жертвой, с каждой новой каплей крови, с каждым новым солдатом в застенке...

Виктория Ивлева, Facebook

