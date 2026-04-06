В Беларуси изменили правила перепланировки квартир

В Беларуси изменили правила перепланировки квартир2
- 6.04.2026, 15:50
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Что теперь разрешено без проекта.
Правительство приняло постановление, которое упрощает правила переустройства и перепланировки жилых помещений. Документ подписал премьер-министр Александр Турчин, обратил внимание Myfin.
Постановление, подготовленное с учетом практики взаимодействия местных властей с гражданами, направлено на максимальное упрощение процедур для жителей многоквартирных домов и касается работ, не затрагивающих конструктивные элементы зданий.
Главное нововведение: гидроизоляцию, пароизоляцию и звукоизоляцию теперь можно выполнять без разработки проекта. Кроме того, не обязательно заключать договор строительного подряда.
Работы могут выполнять как сам инициатор, так и привлеченные люди — при этом без требования к основному виду деятельности, хотя ранее требовалась лицензия или профиль компании. Перечень документов для административных процедур сократили.
При этом из состава работ, относящихся к перепланировке, исключили те, что меняют несущие конструкции, системы мусоро– и газоудаления, а также теплоизоляцию. Такие вмешательства по-прежнему считаются реконструкцией и регулируются строительным законодательством.
Упростили и получение согласований на установку индивидуальных антенн и других конструкций на крышах и фасадах. Из требований исключили план-схему размещения. Также упростили процедуру согласования уже самовольно установленных антенн.
Перепланировку в квартирах белорусов упростят. Проект не понадобится?
Совмин Беларуси принял новое постановление, которое упрощает правила переустройства и перепланировки жилых помещений. Документ подписал премьер-министр Александр Турчин.