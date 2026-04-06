В Крупках продают с аукциона целый военный городок 4 6.04.2026, 17:09

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За тысячи гектаров земли и десятки зданий просят всего $200.

В Беларуси выставили на продажу необычный объект — целый бывший военный городок в Крупках Минской области. Начальная цена выглядит символической — всего около 585 рублей (13 базовых величин). Но такая низкая сумма объясняется тем, что вместе с объектом идут определенные обязательства для покупателя, пишет Tochka.by.

В состав лота входит 12 зданий: штаб, КПП, столовая, клуб, гаражи и даже бывший госпиталь. Общая площадь — около 3,5 тысячи квадратных метров. Также имеются инженерные сети, в том числе электрокоммуникации.

К объекту прилагается и земельный участок площадью около 6,5 тысячи гектаров, но не в собственность, а в аренду на 50 лет.

Фото: "БУТБ-Имущество" / et.butb.by

Фото: "БУТБ-Имущество" / et.butb.by

Фото: "БУТБ-Имущество" / et.butb.by

Формально новый владелец может использовать территорию по-разному — например, под склады, учебные или спортивные объекты. Фактически это готовая база, которую можно приспособить под бизнес или другие проекты.

Однако есть важные условия. Покупатель обязан привести территорию в порядок: в течение пяти лет провести реконструкцию или при необходимости снести здания. Кроме того, использование объекта нужно начать не позднее чем через полгода после покупки.

Таким образом, низкая цена — это скорее «входной билет», а основные затраты связаны с восстановлением и дальнейшим использованием бывшего городка.

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