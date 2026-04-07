Лукашенко признал фиаско национализированной БНБК 7 7.04.2026, 15:04

12,182

Власти довели до ручки предприятие, которое забрали у частников.

Лукашенко раскритиковал экономические показатели национализированной Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК) на совещании 7 апреля во Дворце Независимости.

По его словам, предприятие до сих пор не вышло на полную загрузку мощностей в биохимическом и комбикормовом производствах, а ключевые показатели производственной программы остаются невыполненными. Кроме того, сохраняется серьёзный дефицит оборотных средств.

Лукашенко отметил, что руководство корпорации, вместо решения проблем, вновь рассчитывает на государственную поддержку. Он подчеркнул, что дополнительных бюджетных средств не предусмотрено, а любая помощь носит временный характер и подлежит возврату.

При этом, как заявил политик, БНБК уже получила значительные преференции: налоговые льготы, государственные гарантии по кредитам и особый порядок учёта курсовых разниц. В уставный фонд предприятия было направлено 226 млн рублей бюджетных средств, а объём льготных кредитов из Китая составил около 600 млн долларов.

Несмотря на это, по словам Лукашенко, ожидаемых результатов достигнуто не было, хотя для запуска и развития проекта «сделано всё и даже больше». Он также обратил внимание, что зарплаты на предприятии остаются на уровне примерно на 16% выше среднего по области, а единственным заметным достижением стала расширенная география экспортных поставок.

Лукашенко заявил, что возможности бюджетной поддержки для БНБК исчерпаны.

Напомним, с начала 2024 года контрольный пакет акций корпорации (77%) перешёл государству.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com