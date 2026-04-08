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Новый опрос: Орбан с треском проигрывает выборы в Венгрии

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  • 8.04.2026, 15:21
  • 13,392
Новый опрос: Орбан с треском проигрывает выборы в Венгрии
Виктор Орбан

Его соперник может получить до 66% мест в парламенте.

Оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра, согласно последним прогнозам, может получить 138–143 места в парламенте Венгрии, что составит 66% мест и даст ей большинство. Это создаёт серьёзную угрозу для Виктора Орбана и его партии «Фидес» перед выборами 12 апреля.

По данным агентства Median на основе пяти последних опросов, опубликованных HVG, «Фидес» может получить всего 49–55 мандатов, а партия Mi Hazánk — 5–6 мест. Это говорит о возможном разгроме правящей партии по числу парламентских мест.

Согласно опросам, 48% избирателей готовы голосовать за «Тису», 30% — за «Фидес», ещё 15% либо не определились, либо не намерены участвовать в выборах. Прогноз основан на пяти репрезентативных телефонных опросах, проведённых в конце февраля и марте на выборке в 5 тысяч человек.

Если прогноз подтвердится, «Тиса» получит контрольный перевес, позволяющий менять политическую архитектуру страны. Для Орбана это означает не просто сложные выборы, а риск серьёзного обрушения многолетней системы власти. Новая власть уже готова расследовать злоупотребления, коррупцию и использование государственных ресурсов в интересах приближённых структур за последние 16 лет его пребывания у власти.

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