Трамп: США не будут спешить с соглашением с Ираном 1 24.05.2026, 18:33

Фото: Getty Images

Вашингтон сохранит блокаду иранских портов до достижения договоренности.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут «спешить с заключением соглашения» с Ираном, добавив, что американская блокада иранских портов останется в «полной силе» до достижения договоренности.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Переговоры проходят в упорядоченном и конструктивном ключе, и я проинформировал своих представителей, чтобы они не спешили с заключением соглашения, поскольку время на нашей стороне», – написал Трамп в воскресенье.

«Обе стороны должны не торопиться и сделать все правильно. Ошибок быть не может! Наши отношения с Ираном становятся гораздо более профессиональными и продуктивными», – добавил он.

Трамп еще раз подчеркнул, что Иран должен понять, «что он не может разрабатывать или приобретать ядерное оружие или бомбу».

Накануне президент США заявил, что соглашение между США и Ираном «в основном согласовано» и что Ормузский пролив будет вновь открыт, что свидетельствует о возможном толчке к завершению войны, которая длится уже несколько месяцев.

