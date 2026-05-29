Жены Чемезова и Пескова подали иски о снятии санкций ЕС 29.05.2026, 2:00

Они владеют крупными активами.

В Суде ЕС зарегистрированы новые иски об отмене санкций против жен и членов семей высокопоставленных россиян. В картотеке Суда ЕС появилось дело Игнатовой против Совета ЕС. Под санкциями ЕС жена и падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Екатерина и Анастасия Игнатовы. Обе владеют крупными активами. В последней доступной декларации жены Чемезова годовой доход составил порядка $24 млн. Падчерица Анастасия Игнатова через офшорные структуры владеет активами на сотни миллионов долларов, включая яхту Valerie длиной 85 метров и стоимостью около $140 млн.

Олимпийская чемпионка и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка тоже оспорила введенные против нее ограничения. Она была включена в санкционный список ЕС в июне 2022 года в рамках шестого пакета санкций. В решении Совета ЕС указывалось, что она связана объектами недвижимости в Крыму, а также с лицами, поддерживающими действия, угрожающие территориальной целостности Украины.

Также на этой неделе стало известно, что певица Полина Гагарина подала иск в Суд ЕС. Первый иск ее юристы подали в сентябре 2024 года. Среди доводов защиты — утверждение, что Совет ЕС не доказал соответствие певицы критерию «лица, финансово поддерживающие высокопоставленных должностных лиц». Она утверждает, что ограничения нарушают ее право на свободу выражения мнений и творческую деятельность.

