Министр обороны Швеции: Украинские пилоты уже обучаются на Gripen
- 29.05.2026, 3:04
Стокгольм передает Украине 16 истребителей Gripen и продаст еще 22 новых.
Обучение украинских пилотов и технического персонала на шведских истребителях Gripen уже ведется и будет расширено этой осенью.
Об этом в своем X сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон.
Йонсон назвал появление Gripen на вооружении украинских Вооруженных сил «новой главой в истории воздушной обороны Украины».
«Обучение украинских пилотов и технического персонала уже продолжается и будет расширено осенью этого года. Самолеты Gripen C/D могут быть совместимы с такими видами вооружения, как IRIS-T, AMRAAM и ракеты большой дальности Meteor. Речь идет о самолетах, вооружении, навыках и техническом обеспечении», – отметил министр.
По его словам, Украина не просто получает самолеты, а «создает современные воздушные силы, способные вести боевые действия, выживать и адаптироваться в самых суровых условиях Европы».
«Когда будут приняты необходимые решения и получены разрешения, поставки самолетов Gripen C/D в Украину планируется начать в начале следующего года», – сообщил Йонсон.
По его словам, цель заключается в скорейшем укреплении Украины сейчас и создании современных воздушных сил на ближайшие десятилетия.
«Более сильные украинские ВВС делают Украину безопаснее, Европу сильнее, а пространство для агрессии России – меньше. Европейская страна, которая лучше всех знает требования этой войны, выбрала шведский Gripen», – резюмировал глава шведского оборонного ведомства.