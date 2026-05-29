Ученые: С вращением Земли происходит нечто беспрецедентное
- 29.05.2026, 4:42
Такого не было 3,6 млн лет.
Из-за изменения климата таяние ледников замедляет вращение Земли и постепенно удлиняет сутки. К концу столетия этот фактор может влиять на продолжительность суток сильнее, чем гравитационное притяжение Луны, сообщил 12 мая Венский университет со ссылкой на исследование ученых университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха.
Как объяснили исследователи, сейчас продолжительность суток увеличивается примерно на 1,33 миллисекунды за столетие. Причина – таяние полярных и горных ледников, из-за чего повышается уровень моря, перераспределяется масса на планете и в результате этого замедляется вращение Земли.
Один из авторов исследования сравнил этот процесс с фигуристом: когда спортсмен разводит руки в стороны, он вращается медленнее, а когда прижимает их к телу – быстрее.
Чтобы выяснить, случалось ли что-то подобное в прошлом, ученые проанализировали окаменелые остатки одноклеточных морских организмов – бентосных фораминифер. По их химическому составу исследователи воссоздали колебания уровня моря, а затем математически рассчитали, как это могло влиять на продолжительность суток.
По выводам авторов, в течение последних 3,6 млн лет были периоды, когда рост и таяние крупных ледниковых щитов изменяли продолжительность суток. Однако нынешнее удлинение дня, зафиксированное в 2000–2020 годах, выделяется на фоне всей климатической истории этого периода.
Ученые также отметили, что к концу XXI века влияние климата на продолжительность суток может превысить влияние Луны.
«Хотя речь идет об изменениях масштаба миллисекунд, они потенциально могут влиять на системы, требующие высокой точности, в частности на космическую навигацию», – подытожили в университете.