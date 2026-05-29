29 мая 2026, пятница, 1:03
Украинская теннисистка Александра Олейникова обратилась к белорусским добровольцам

  • 29.05.2026, 5:08
Александра Олейникова
Фото: Getty Images

Спортсменка вышла на матч с нашивкой Полка Калиновского и победила, несмотря на запрет организаторов турнира.

Украинская теннисистка Александра Олейникова продолжает свой триумфальный и в то же время эмоциональный путь на Открытом чемпионате Франции. Как сообщает Цензор.НЕТ, после громких заявлений о российском флаге украинка столкнулась с жесткими формальными ограничениями со стороны организаторов турнира из-за символики на форме.

Перед началом матча второго круга организаторы «Ролан Гаррос» заставили Олейникову снять и спрятать нашивку (патч) с символикой полка белорусских добровольцев имени Кастуся Калиновского, который в составе ВСУ воюет против российских оккупантов.

Несмотря на требование арбитров, украинская спортсменка нашла способ оставить важный символ при себе и записала специальное видеообращение к защитникам.

«Дорогие друзья, большие приветствия украинским воинам, приветствия белорусским добровольцам. Я сейчас нахожусь на Ролан Гаррос. Из-за формальных требований меня заставили убрать на матче нашивку, которую мне подарили папины побратимы. Эти люди сейчас борются за независимую Европу и стоят плечом к плечу, отражая российскую агрессию вместе с нашими украинскими воинами. Но я хочу, чтобы вы все знали, что это место зарезервировано для этого патча, который имеет огромное значение, и на матче он находится в кармане, и он всегда со мной. Поэтому еще раз большое спасибо. И я хочу, чтобы вы знали, что несмотря на это требование, символ со мной», - подчеркнула Александра Олейникова.

Этот инцидент не сломил боевой дух украинки. Вчера утром Александра Олейникова (№65 WTA) провела сверхтяжелый и изнурительный матч второго круга против представительницы Австралии Кимберли Биррелл (№83 WTA), которая на старте турнира создала сенсацию, выбив пятую ракетку мира Джессику Пегулу.

Поединок длился 2 часа 14 минут и завершился победой украинки в трех сетах на решающем тай-брейке: 6:3, 0:6, 7(10):6(5).

В ходе первой в истории личной встречи этих теннисисток Олейникова выполнила 2 подачи на вылет и допустила 3 двойные ошибки. Напомним, что в первом раунде соревнований Александра разгромила «нейтральную» спортсменку с российским паспортом Елену Приданкину.

