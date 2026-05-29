Ученые: Неизвестный объект пролетел между Землей и звездой 2 29.05.2026, 10:19

Он искривил пространство-время.

Ученые занимались поиском блуждающих планет, а также признаков существования первичных черных дыр и обнаружили загадочный объект в космосе. Он пролетел между Землей и звездой в соседней галактике Большое Магелланово Облако и это событие длилось всего 1 час. Хотя это может быть блуждающая планета, астрономы считают, что скорее всего это объект, который сформировался в первые несколько мгновений после Большого взрыва, пишет «Фокус».

Иногда астрономам обнаружить те или иные объекты в космосе помогают события гравитационного линзирования. Это эффект, который возникает из –за того, что наличие массы искривляет ткань пространства-времени. Эффект особенно хорошо проявляется вокруг очень массивных объектов, таких галактики, но даже звезды или планеты могут вызывать наблюдаемую степень искривления ткани пространства-времени.

Когда целевой объект находится между Землей и другим объектов в космосе, это искривление действует как линза и увеличивает свет, исходящий от более удаленного объекта. Благодаря этому свету можно увидеть объект-линзу, который напрямую увидеть невозможно.

Ученые занимались поиском блуждающих планет, а также признаков существования первичных черных дыр. Первые представляют собой выброшенные из своей системы планеты, которые не связаны гравитацией ни с какой звездой. Вторые – это гипотетические объекты, которые, как считается возникли в первые секунды после Большого взрыва. Но до сих пор нет достаточных доказательств существования первичных черных дыр.

И все же астрономы обнаружили загадочный объект, который в течение часа находился между Землей и звездой в галактике Большое Магелланово Облако. Обнаружение произошло благодаря гравитационному линзированию, когда произошло усиление света звезды.

Астрономы считают, что этот объект, который находится в нашей галактике Млечный Путь конечно может быть блуждающей планетой, но многие признаки указывают на то, что это может быть первичная черная дыра.

Расчеты показывают, что масса этого объекта примерно в три раза превышает массу Луны, и находится он в пределах гало из темной материи, окружающего Млечный Путь. Кстати, некоторые теории предполагают, что темная материя, которая не видная напрямую, ведь не отражает свет, но видна благодаря гравитационному влиянию, может состоять из первичных черных дыр. Поэтому обнаружение загадочного объекта, который может быть первичной черной дырой там, где находится много темной материи может указывать на природу последней.

И все же астрономы говорят, что для подтверждения того, что они обнаружили первичную черную дыру необходимо провести больше исследований.

