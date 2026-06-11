Путин Ахундзада! Телеграм-канал «СерпомПо»

11.06.2026, 14:15

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Кремлю пора брать пример с «союзников».

Кремлевцы, пора брать пример со своих «вменяемых партнеров» и «союзников по борьбе с терроризмом», следуя общим «традиционным ценностям»!

Накануне верховный лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада подписал указ, запрещающий членам группировки и госслужащим использовать смартфоны. И приравнял использование гаджетов к преступлению, который будет рассматриваться военным трибуналом.

Когда талибы захватили Афганистан в августе 2021-го, одним из первых был указ о запрете смартфонов для простых афганцев. Появились видеозаписи с публичным разбиванием смартфонов камнями. Теперь для себя самих.

Представляете картину? Российские депутаты, «сенаторы», члены АП, министры, генералы, силовики, чиновники всех рангов и все члены семей организованно выходят на центральные площади городов и поселков и под камеры гневно разбивают свои последние модели ненавистных айфонов и прочих андроидов!

В принципе скоро и кирпича для смартфона не понадобится - после того, как путинские силовики окончательно превратят в бесполезные «кирпичи» гаджеты россиян, своими блокировками мобильного интернета и борьбой с VPN-сервисами и зарубежными Email. Талибы тоже делали все поэтапно - в октябре 2025-го отключили кабельный интернет в северных провинциях Афганистана.

Представляете как классно было бы в РФ!

- Никто бы не увидел последствий работы российской ПВО-аналоговнет после ударов БПЛА по российским НПЗ.

- Не смотрел бы видеообращений российских военных, жалующихся на мясные штурмы, поборы и нехваткау всего, или жителей «освобожденных территорий», лишенных водопровода, электричества и квартир.

- Не узнал бы о том, что украинцы потопили очередной военный корабль (в начале июня корвет Балтийского флота «Бойкий» и пограничный сторожевой корабль класса «Светляк» в Крыму) или ликвидировали очередного высокопоставленного офицера в тылу (вчера власти впервые отказались раскрыть личность, погибшего в результате покушения, которым, как пишут тг-каналы, оказался начальник управления поставки Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) МО, полковник Дамир Давыдов).

- Что посадили очередного зама Шойгу.

- Что пляжи Черноморского побережья загажены нефтью.

- Что скоро в Крыму введут талоны и карточки на бензин и продукты...

Потом дойдет и до кино с музыкой, которые, к слову, Талибан тотально запретил в Афганистане. Кремлевские тоже активно взялись за борьбу с нежелательной для их режима музыкой, фильмами, спектаклями…

Впрочем, пока двуличные путинские нукеры и их обслуга не спешат отказываться от «благ цивилизации», в том числе цифровой.

Показательно, что почти все они продолжают пользоваться заблокированными и запрещенными ими же соцсетями. Включая, телегу. Показательна история с совещанием Роскомнадзора с IT-компаниями (где обсуждалось создание единого «ГосVPN» для доступа разработчиков к зарубежным репозиториям), протокол которого опубликовал IT-предприниматель Игорь Ашманов.

Когда глава InfoWatch Наталья Касперская спросила, есть ли результат от блокировок РКН, и предложила поднять руки тем, кто продолжает пользоваться Telegram, то руки подняли все присутствующие. На что замглавы Роскомнадзора Олег Терляков не нашел ничего лучше, чем заявить, что если у всех все работает, то РКН «не такой уж и плохой».

Конечно, по сравнению с ныне больше не запрещенным в России Талибаном! Тратит миллиарды бюджетных денег на запреты для народа, да и те нормально не работают. Ну то есть, гражданин Тепляков и его начальство в РКН и Минцифры - либо бездари, не способные выполнять царскою волю, либо саботажники, работающие в «интересах западных контрагентов»!

Вся надежда на самого вождя, который ни интернетом, ни смартфоном не пользуется.

Давай, жги, Путин Ахундзада! Руби трансатлантический оптико-волоконный кабель!

Российский народ ждет твоей фетвы против богопротивной Всемирной паутины для защиты нашего осажденного Града Небесного на земле!

Ну, что ж еще должен сделать «великий геополитик», чтобы до и элитки, и до плебса с охлосом, наконец, хоть что-то дошло!

Телеграм-канал «СерпомПо»

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