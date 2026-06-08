Фридман: Лукашенко остался у Путина единственным союзником 3 8.06.2026, 17:01

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Александр Фридман

фото: Еврорадио

Что победа Пашиняна означает для Минска и Москвы.

Политический обозреватель Александр Фридман в эфире на канале «Ответим за мир» рассказал, как победа Никола Пашиняна на выборах в Армении может повлиять на Беларусь и Россию.

Между Лукашенко и Пашиняном плохие отношения, поэтому ему, думаю, хотелось бы, чтобы Пашинян исчез из политической жизни Армении. Хотя для Беларуси и Лукашенко Армения отнюдь не такая важная страна.

Если Пашинян останется у власти и продолжит европейский курс (эфир проходил 7 июня до оглашения результатов выборов), то для людей, которые не сочувствуют режиму Лукашенко, для оппозиционных активистов Армения может стать надежным местом. Но в целом я бы не преувеличивал значение.

В последние недели часто слышал, что Армения уходит (от российского влияния) и у России все разваливается. К этому прибавлялось: и на фронте у них плохо, и экономические проблемы.

Это часто попытка выдавать желаемое за действительное. У России есть проблемы. Но ситуация не настолько фатальна. И если Пашинян выиграет выборы, это не значит, что Россия сложит руки, сдастся и скажет: «Ну, не получилось».

Будут использоваться другие элементы давления. И Пашиняну будут вставлять палки в колеса, и российский воинский контингент, который находится на территории Армении, никто не отменял. Даже если Пашинян поставит вопрос о выводе российских войск, могут начаться еще большие проблемы.

Для России это долгая шахматная партия. Сейчас она развивается не очень удачно, но это не значит, что игра заканчивается.

Что касается влияния выборов в Армении на Лукашенко, то, если выиграет Пашинян, Лукашенко сможет в очередной раз ударить себя в грудь и сказать: «Вот я у вас, Владимир Владимирович, единственный такой союзник. Я тот, кто с Россией навсегда». Потому что тот же Токаев и Мирзиёев демонстрируют гораздо большую самостоятельность, чем Лукашенко.

Если Пашинян начнет предпринимать шаги в сторону Запада и заморозит участие в российских интеграционных проектах, Россия начнет еще более агрессивно реагировать на любые европейские поползновения на постсоветском пространстве, предполагает Фридман.

— Они видят Европу и сразу начинается: «Они вторгаются в нашу зону влияния, собираются вытянуть Беларусь, Молдову, Армению из-под нашего влияния, мы теряем то, что нам исторически принадлежит». И начинается паническая реакция. Как в случае с Пашиняном.

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