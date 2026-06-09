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У Трампа отреагировали на победу Пашиняна в Армении

  • 9.06.2026, 7:43
  • 2,354
У Трампа отреагировали на победу Пашиняна в Армении
Марко Рубио
Фото: Reuters

Госсекретарь Марко Рубио выступил с заявлением.

В Соединенных Штатах Америки поздравили действующего премьера Армении Никола Пашиняна с победой. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что с нетерпением ждет дальнейшей работы с правительством страны.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщение Рубио в соцсети X.

В своей заметке Рубио отметил, что Соединенные Штаты поддерживают премьер-министра Пашиняна и Армению в стремлении к миру.

Кроме того, Белый дом стремится продвигать цели исторического Вашингтонского саммита мира, включая внедрение Маршрута Трампа для международного мира и процветания (TRIPP).

«Мы с нетерпением ждем совместной работы для обеспечения мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе и за его пределами», - отметил Рубио в заметке.

Что такое «Маршрут Трампа»

«Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP) - это масштабный проект транспортного коридора на Южном Кавказе. Его цель - соединить основную территорию Азербайджана с его эксклавом Нахичеванью, а также с Турцией через территорию Армении. По сути, это новое название для ранее известного «Зангезурского коридора», но уже под эгидой и управлением США.

Земля остается территорией Армении. Таможенный и пограничный контроль осуществляют армянские органы власти по местным законам.

Управлять инфраструктурой и развивать ее будет специальная компания, подконтрольная США. Соединенные Штаты получили особые права на развитие этой зоны сроком на 99 лет.

Что предшествовало приветствию Рубио

Как известно, в Армении завершились парламентские выборы. Партия Пашиняна обошла оппозицию с большим отрывом.

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