«Бессмысленно»: в ГАИ ответили на жалобы о ночных очередях за талонами 1 9.06.2026, 8:50

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Фото: Google-карты

Появилась странная реакция ведомства на возмущение белорусов.

В ГАИ прокомментировали жалобы на большие очереди на сдачу экзаменов на водительские права в Пинске. В инспекции заявили, что собирать «живые» очереди в подразделениях не имеет смысла, и пригрозили проблемами авторам постов в соцсетях, пишет «Зеркало».

В ГАИ сообщили, что для получения водительского удостоверения и прохождения административных процедур в подразделениях инспекции действует предварительная запись на теоретический и практический экзамены.

«Создавать «живые» очереди в подразделениях Госавтоинспекции бессмысленно», — подчеркнули в ведомстве.

Там пояснили, что кандидаты в водители, не сдавшие экзамен, могут быть допущены к повторной попытке не раньше чем через десять дней. При этом практический экзамен проводится только по предварительной записи. Поэтому в ГАИ рекомендуют записываться на следующую сдачу сразу после неудачной попытки, не дожидаясь истечения десятидневного срока.

По версии ведомства, позитивный эффект от внедрения электронной записи, «к сожалению, нивелируется гражданами, которые сознательно создают искусственный ажиотаж».

Там также намекнули на неприятные последствия для белорусов, которые публиковали жалобы на очереди в соцсетях.

«Действиям граждан, распространяющим недостоверную информацию о деятельности органов внутренних дел, будет дана принципиальная оценка», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее жители Пинска жаловались на трудности с записью на экзамены в ГАИ и писали, что возле МРЭО выстраиваются очереди желающих

Так, одна пользовательница Threads рассказала, что вместе с семьей несколько дней подряд приезжала к подразделению рано утром, чтобы получить талон для сына. По ее словам, некоторые люди занимали очередь еще ночью, однако попасть на экзамен удавалось не всем.

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