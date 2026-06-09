закрыть
9 июня 2026, вторник, 17:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минчанин жестоко убил девушку, а потом себя

3
  • 9.06.2026, 16:23
  • 2,888
Минчанин жестоко убил девушку, а потом себя

Милицию вызвала соседка.

Сегодня 9 июня в одной из квартир Минска между 28‑летним мужчиной и 24‑летней девушкой произошел конфликт, сообщает СК.

В ходе ссоры минчанин нанес ей множество ранений ножницами и ножом в различные части тела. От полученных травм девушка скончалась на месте, сообщает СК.

Услышав крики о помощи, соседка вызвала милицию и бригаду скорой медицинской помощи.

После этого мужчина нанес себе смертельные ранения.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Имперский союз трещит
Имперский союз трещит Юрий Федоренко
Жги, Рыгорыч
Жги, Рыгорыч Ирина Халип
С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко
Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников