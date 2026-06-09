Минчанин жестоко убил девушку, а потом себя

Минчанин жестоко убил девушку, а потом себя3
- 9.06.2026, 16:23
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Милицию вызвала соседка.
Сегодня 9 июня в одной из квартир Минска между 28‑летним мужчиной и 24‑летней девушкой произошел конфликт, сообщает СК.
В ходе ссоры минчанин нанес ей множество ранений ножницами и ножом в различные части тела. От полученных травм девушка скончалась на месте, сообщает СК.
Услышав крики о помощи, соседка вызвала милицию и бригаду скорой медицинской помощи.
После этого мужчина нанес себе смертельные ранения.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.