Минчанин жестоко убил девушку, а потом себя 3 9.06.2026, 16:23

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Милицию вызвала соседка.

Сегодня 9 июня в одной из квартир Минска между 28‑летним мужчиной и 24‑летней девушкой произошел конфликт, сообщает СК.

В ходе ссоры минчанин нанес ей множество ранений ножницами и ножом в различные части тела. От полученных травм девушка скончалась на месте, сообщает СК.

Услышав крики о помощи, соседка вызвала милицию и бригаду скорой медицинской помощи.

После этого мужчина нанес себе смертельные ранения.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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