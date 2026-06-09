СМИ: Под Москвой взорван зам главнокомандующего ВКС РФ Максимцев 7 9.06.2026, 19:23

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Александр Максимцев

Он ответственен за удары по Украине.

Сегодня, 9 июня, в подмосковной Балашихе, предположительно, ликвидирован начальник Главного штаба и первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Александр Максимцев.

Об этом сообщилроссийский ресурс «Незыгарь», отмечает dialog.ua.

К таким выводам ресурс пришел, сопоставив информацию, которую о погибшем опубликовали российские СМИ. Максимцеву также 62 года, он, как и жертва, имеет звание генерал-лейтенанта.

Александр Максимцев

Фото: @nezygar.ru/X

«Его дочь (уже взрослая) ходила в школу в Балашихе, расположенную в 300 метрах от места взрыва. Неподалеку находится авиационный завод «Рубин», который Максимцев ранее посещал его по долгу службы. Водит машину», — рассказал «Незыгарь».

Данный персонаж непосредственно участвовал в агрессии против Украины. Он ответственен за ракетные удары, которые российская авиация регулярно наносит по украинским городам.

Его имя есть в «черном списке»украинского «Миротворца».

«Соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан. Лицо, подлежащее немедленному задержанию и передаче правоохранительным органам Украины или стран НАТО. Российские воздушно-космические силы наносили удары как по военным, так и по гражданским объектам в Украине. Поскольку Максимцев является заместителем Главнокомандующего, он несет ответственность за эти действия», — отмечает «Миротворец».

По другой версии, взорван полковник ВС РФ Дамир Давыдов — начальник управления поставок ракет и артиллерийских боеприпасов в ГРАУ Минобороны РФ.

Москва хранит молчание по поводу инцидента.

Отметим, что высокопоставленный офицер МО России сегодня был подорван в собственном автомобиле в Балашихе. Предварительно, в его машину было подложено самодельное взрывное устройство. Мужчина не выжил.

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