СМИ: Под Москвой взорван зам главнокомандующего ВКС РФ Максимцев

СМИ: Под Москвой взорван зам главнокомандующего ВКС РФ Максимцев7
- 9.06.2026, 19:23
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Он ответственен за удары по Украине.
Сегодня, 9 июня, в подмосковной Балашихе, предположительно, ликвидирован начальник Главного штаба и первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Александр Максимцев.
Об этом сообщилроссийский ресурс «Незыгарь», отмечает dialog.ua.
К таким выводам ресурс пришел, сопоставив информацию, которую о погибшем опубликовали российские СМИ. Максимцеву также 62 года, он, как и жертва, имеет звание генерал-лейтенанта.
«Его дочь (уже взрослая) ходила в школу в Балашихе, расположенную в 300 метрах от места взрыва. Неподалеку находится авиационный завод «Рубин», который Максимцев ранее посещал его по долгу службы. Водит машину», — рассказал «Незыгарь».
Данный персонаж непосредственно участвовал в агрессии против Украины. Он ответственен за ракетные удары, которые российская авиация регулярно наносит по украинским городам.
Его имя есть в «черном списке»украинского «Миротворца».
«Соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан. Лицо, подлежащее немедленному задержанию и передаче правоохранительным органам Украины или стран НАТО. Российские воздушно-космические силы наносили удары как по военным, так и по гражданским объектам в Украине. Поскольку Максимцев является заместителем Главнокомандующего, он несет ответственность за эти действия», — отмечает «Миротворец».
По другой версии, взорван полковник ВС РФ Дамир Давыдов — начальник управления поставок ракет и артиллерийских боеприпасов в ГРАУ Минобороны РФ.
Москва хранит молчание по поводу инцидента.
Отметим, что высокопоставленный офицер МО России сегодня был подорван в собственном автомобиле в Балашихе. Предварительно, в его машину было подложено самодельное взрывное устройство. Мужчина не выжил.