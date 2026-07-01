Россия начнет импорт бензина 1.07.2026, 14:13

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Россия ведет переговоры об импорте бензина на фоне дефицита топлива, возникшего после серии ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям и энергетической инфраструктуре. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что возможность закупок рассматривается при приемлемых ценах. При этом потенциальные страны-поставщики не раскрываются, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Для одного из крупнейших мировых экспортеров нефти и нефтепродуктов такой шаг считается необычным и свидетельствует о сложностях с обеспечением внутреннего рынка.

Путин признал наличие дефицита топлива. По официальным данным, запасы бензина сократились до 1,7 млн тонн, что примерно на 4% меньше, чем годом ранее.

Вице-премьер Александр Новак назвал импорт одним из основных способов стабилизации ситуации. Одновременно российские депутаты поддержали налоговые изменения и меры государственной поддержки, которые должны упростить закупку топлива за рубежом.

По имеющимся данным, нехватка бензина уже привела к введению ограничений на его продажу в ряде российских регионов, а также в аннексированном Крыму. В отдельных районах сообщалось о нормировании топлива и перебоях на автозаправочных станциях.

Как отмечают наблюдатели, поиск внешних поставщиков может стать одной из ключевых мер для восполнения запасов и снижения напряженности на внутреннем топливном рынке.

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