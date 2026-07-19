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В России горят сразу три нефтебазы

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  • 19.07.2026, 8:55
  • 3,526
В России горят сразу три нефтебазы

ВСУ ударили по Ставрополю и его окрестностям.

После атаки беспилотников ВСУ в ночь на 19 июля в российском Ставрополе и его окрестностях могли загореться сразу три нефтебазы. Соответствующие выводы опубликовали OSINT-аналитики проекта ASTRA на основе анализа видео с места событий.

Местные власти подтвердили три очага возгорания в двух промышленных зонах возле города. На видео очевидцев видно как минимум два пожара, тогда как геолокация кадров указывает на возможное поражение объектов хранения нефтепродуктов.

В частности, аналитики установили, что один из пожаров мог возникнуть на нефтебазе на хуторе Вязники, которая принадлежит структуре «Роснефти». Еще один очаг может быть связан с промышленной зоной на улице Промышленной, где зарегистрированы компании, работающие с нефтепродуктами.

Также аналитики предположили повреждение Ставропольской нефтебазы, которая находится на балансе «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт». Ее мощности включают резервуары для хранения бензина, дизельного топлива и смазочных материалов.

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