Всё изменилось 3 Алексей Копытько

19.07.2026, 9:16

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Алексей Копытько

Бить по Wildberries — законно.

Вижу, многие слегка запутались. Распутаем.

Согласно профильным международным нормам, что отражается и в политических заявлениях, и в решениях государств / международных институций, Россия совершает против Украины акт незаконной и неспровоцированной вооружённой агрессии.

Понимаете?

Незаконной.

Поэтому ни одной законной цели на территории Украины заведомо нет. Вообще. От слова совсем.

Даже самая военная цель — она незаконная априори.

В отношении России — всё наоборот. Потому что Россия — преступник.

Все военные цели, цели двойного назначения и значимые для продолжения незаконной вооружённой агрессии против Украины цели

являются законными.

Бить по «Новой почте» — незаконно. А по Wildberries — законно.

Тем более Wildberries активно торгует средствами нападения на украинцев и защиты оккупантов, военных преступников.

Бить по украинским портам и кораблям — незаконно. А по российским — законно.

Стрелять в украинских военных — это преступление. А в российских — законно, пока Россия совершает акт незаконной агрессии.

Даже когда наши военные физически находятся и действуют на территории РФ — они действуют законно, в рамках законной обороны.

До тех пор, пока акт вооружённой незаконной агрессии продолжается, Россия — преступник, а Украина — жертва, действующая в рамках законной обороны.

Более того.

Украина — до ужаса цивилизованная и терпеливая жертва агрессии, годами делавшая максимум для деэскалации, не отвечавшая симметрично на зверства россиян. Хотя львиная доля симметричных ответов была бы полностью законной, в рамках необходимой обороны.

Плюс раньше Украина была вынуждена очень тщательно выбирать между законными целями.

Сейчас Украина по экспоненте наращивает количество и качество средств для дальних ударов. Теперь возможностей больше, спектр достижимых разумными средствами целей — увеличивается каждый день.

Дорогие россияне. Вам следует очень быстро осознать, насколько много законных целей для ударов Украины находится вокруг вас.

Подсказка. Украина демонтировала целостную систему ПВО РФ над оккупированными территориями Крыма, Запорожской и Херсонской областей, а также в акватории Азовского моря. Вы ежедневно можете наблюдать видеоподтверждения, когда десятки дронов атакуют на выбор цели, которые Россия не способна защитить.

В какой-то момент (скоро) у Украины появится возможность эффективно атаковать десятками дронов на выбор цели до Урала. Десятки дронов будут прорывать оборону сразу на нескольких направлениях и действовать на выбор. Их хватит не только на НПЗ. Более-менее спрятаться можно будет только в периметре МКАД. И то — пока не заработает украинская баллистика.

Так что вам стоит не ролики записывать, а идти под стены Кремля и выражать позицию, требовать прекращения незаконной агрессии.

Раньше попасть под каток путинской репрессивной машины было страшнее, ибо война объективно была на территории Украины. Но теперь всё изменилось. Баланс рисков принципиально иной.

Уже не говоря о принудительной мобилизации, которая точечно запущена и станет массовой осенью.

Война будет вокруг вас. Ключ к её прекращению — в Кремле.

Алексей Копытько, Telegram

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