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Работников Wildberries в Электростали не выпускали из горящего склада во время атаки БПЛА

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  • 19.07.2026, 9:59
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Работников Wildberries в Электростали не выпускали из горящего склада во время атаки БПЛА

Эвакуацию долго не начинали.

Сотрудники логистического центра Wildberries в подмосковной Электростали сообщают, что во время атаки беспилотников и последующего пожара руководство склада не разрешало им покинуть помещения.

Об этом пишут «Важные истории» со ссылкой на сообщения в чате неофициального профсоюза работников маркетплейса.

По словам одной из сотрудниц, вместо немедленной эвакуации работников 10-го блока собрали для сдачи считывателей штрих-кодов. Руководство смены изменило свои действия лишь после того, как начал разрушаться соседний 9-й блок комплекса.

«Решили действовать по протоколу, или что это у них было в голове», — написала она.

Сотрудница добавила, что после этого менеджеры сами направились к выходу, а работники последовали за ними через узкий проход с турникетом. В чате также сообщается, что часть работников не стала ждать указаний и самостоятельно открыла грузовые ворота, чтобы покинуть территорию склада.

Похожую версию событий изданию «Пост-» рассказала сотрудница логистического центра, которая также является сестрой одного из работников ночной смены. По ее словам, во время происшествия руководство призывало сохранять спокойствие и не выпускало людей наружу, несмотря на продолжающуюся атаку.

Другой участник сообщества предположил, что работников могли задерживать внутри склада, чтобы предотвратить возможное хищение товаров.

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