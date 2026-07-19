Историк: Китай может вернуть себе Владивосток 1 19.07.2026, 11:23

Провал Путина в Украине ускорит распад России.

Британско-польский историк Норман Дэвис считает, что полномасштабная война против Украины стала стратегическим провалом для правителя России Владимира Путина и может ускорить процесс распада РФ. Такое мнение он высказал в эфире программы On the Record на канале TVP World, заметил Kyiv Post.

По словам историка, попытка Кремля восстановить Российскую или Советскую империю в новом формате потерпела серьезную неудачу.

«Попытки Путина восстановить Советскую или, по крайней мере, Российскую империю в новой форме потерпели крупный провал», — заявил Дэвис.

Он отметил, что за более чем два десятилетия пребывания у власти Путин смог восстановить лишь отдельные элементы бывшей советской сферы влияния, при этом война продемонстрировала ограниченные возможности российской армии.

«Это демонстрация слабости России», — подчеркнул историк, сравнив современные Вооруженные силы РФ с советской Красной армией времен окончания Второй мировой войны.

Дэвис также заявил, что Россия все больше зависит от Китая:

«Россия теперь является вассалом Китая».

По его мнению, именно Дальний Восток может стать регионом, где начнется новый этап распада российского государства. Историк обратил внимание на то, что Китай уже доминирует там в сфере торговли и активно использует природные ресурсы региона.

Отдельно Дэвис предположил, что со временем Китай может вернуть себе Владивосток, который в XIX веке перешел от империи Цин к Российской империи.

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