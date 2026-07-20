Энди Бернем: Буду поддерживать Украину на 100%
- 20.07.2026, 16:47
Новый премьер Великобритании сегодня поговорит с Владимиром Зеленским.
Энди Бернем в своей первой речи заявил о намерении немедленно поговорить с президентом Украины, сообщает Sky News.
«Я очень четко дам понять президенту Владимиру Зеленскому, что, как вы знаете, ничего не изменилось. Я буду поддерживать на 100%, точно так же, как это делал Кир Стармер», — заявил Бернем.
Новый премьер-министр Великобритании сообщил журналистам, что сегодня у него состоится разговор с президентами Украины и США.
Бернем отметил, что на протяжении последних нескольких лет, занимая пост мэра Большого Манчестера, он сотрудничал с украинскими мэрами.
«Я использую весь этот опыт в своей новой роли, и президент Зеленский не будет иметь никаких сомнений в том, что поддержка Великобритании является непоколебимой, решительной, что она всегда будет рядом с ним, и я лично тоже буду рядом с ним», — добавил он.