Буданов обратился к украинцам и призвал «никого не хейтить»
- 20.07.2026, 18:45
Глава Офиса президента Украины заявил, что «позиция общества услышана».
Украинские власти «услышали» позицию общества по поводу последних кадровых изменений, и ситуация решается «профессионально, конструктивно и в интересах государства». Об этом 20 июля в Telegram заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.
Такое заявление он опубликовал на фоне митингов и требований части украинцев уволить Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ, а Михаила Федорова – вернуть на пост главы Министерства обороны.
Буданов отметил, что ситуация вызвала сильные эмоции, а неравнодушие граждан является силой, которая помогает Украине выстоять, однако призвал сохранять спокойствие.
«Позиция общества услышана. Ситуация решается профессионально, конструктивно и в интересах нашего государства. Поэтому прошу сохранять спокойствие. Дискуссия – нормальная вещь для свободной страны. Важно, чтобы она и в дальнейшем проходила мирно, без провокаций, которые вредили бы национальной безопасности», – пояснил глава ОП Украины.
Также Буданов призвал украинцев не переходить ко взаимной вражде.
«Призываю никого не хейтить. Враг внимательно следит за каждым нашим внутренним спором и ждет, когда мы начнем воевать между собой. Скажу врагам прямо: не дождетесь. Давайте думать о нашей общей победе. Украина из этой ситуации выйдет обязательно сильнее. Работа идет. Результаты будут», – добавил он.