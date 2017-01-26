Древние белорусы в Тверской области требуют признать их отдельным народом 14 26.01.2017, 11:43

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Обращения направлены губернатору области и президенту РФ Путину.

В декабре 2016 года на сайте change.org появилась петиция с предложением признать этнографическую группу тудовляне, Тверской области (Россия), белорусами. На данный момент под обращением к президенту России Владимиру Путину и губернатору Тверской области Игорю Рудене подписалось 196 человек, пишет «Наша Ніва».

«Помогите восстановить историческую справедливость и вернуть народу его былую историю и культуру! Дело в том, что на западе Тверской области, в Оленинском районе, проживает этнографическая группа тудовляне. Данная группа образовалась в результате ассимиляции белорусского населения, которое проживает в этих краях. В наших деревнях и селах говорили на диалекте белорусского языка — «тудаўлянскія гаворкі», сохраняя отдельные фразы и слова вплоть до середины 20 века. А традиции, культура, одежда отличалась от соседей, о чем неоднократно писали этнографы и историки выделяли тудовлян из общего населения, отмечая белорусское происхождение. Несмотря на все это официально в загсе записывают национальность — русский», — говорят создатели петиции.

«Тудовляне — этнографическая группа русских на западе бывшего Ржевского уезда Тверской губернии, где они составляли в первой половине XVIII века около 10%. По происхождению являются ассимилированными белорусами, либо потомками прославянского автохтонного населения. Еще в начале XX века тудовляне сохраняли ряд бытовых и лингвистических особенностей, сближающих их с белорусами», — так пишется в русскоязычной Википедии.

Евфимий Карский оценивал количество тудовлян в 45 тысяч человек. Название пошло от реки Тудовка, по обеим берегам которой и жили тудовляне.

В тудовлянских говорах сохранилось много белорусских форм слов — «вітацца», «гульня», «дробны», «панядзелак», «хмарны», «цыбуля» и много другого.

«Многие потомки тудовлян и сегодня живут в нашем районе. Естественно, все они давно, много поколений назад, стали русскими», — так отреагировал на петицию глава Оленинского района Тверской области, назвав инициативу «курьезной».

В социальной сети Вконтакте действует группа «Тудовляне», на которую подписано более 200 человек.

О тудовлянах написана целая книга авторства Ю.М. Смирнова под названием «В стране тудовлян».

«Откуда пришло это слово? Речь о вроде бы странном слове «туд». Многие индоевропейские языки знают или знали это слово в значениях «повелитель, народ, страна» и других. Этот народ оставил следы на карте, и часть их — в Оленинском районе. Дальними потомками этого народа являемся все мы — славяне, но, пожалуй, более близка к нему удивительная этническая группа — тудовляне. Большая часть их живет в Оленине, на речке Тудовке, в бывшей Молодотудской волости. Еще сотню лет назад название речки было — Молодой Туд, а еще раньше Туд. На мой взгляд, здесь мы встречаемся с очень древним гидронимом. Он повторяется в названиях рек Малый и Большой Тудеры и, как вторичный — в названиях села Молодой Туд и деревни Старый Туд.

Этнографы ХIХ века считали тудовлян белорусами. А в Ржевском уезде их называли «Польшей» или «белокафтанниками». Говор тудовлян считали промежуточным, переходным между белорусами и русскими. Говорят, что лет 60 назад он был непонятен для приезжих. И сейчас еще можно услышать «Ц» вместо «Ч», «акание» или «ыкание» (хызяин, скызать), «вазёры» вместо «озёра», «лаўка» вместо «лавка». Тудовляне отличались одеждой: мужчины носили высокие валяные шляпы, женщины — кокошники. На серьги привязывали гусиные пушки. Тудовляне сохранили имена языческих богов, неизвестные в других местах. Богом кузнецов был Лука или Лучица, а свадебным божеством — Босла. Укрепленный городок Туд при впадении реки Туд в Волгу упомянут в послании Ольгерда патриарху Филофею (1371 год) под названием Тудин. Происхождение тудовлян неизвестно. Его пытались объяснить всякими переселениями. Но необычная топонимия этого края переселениями не объясняется», — говорится в книге.