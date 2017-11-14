Задержан сержант, нашедший тело Александра Коржича в Печах 27 14.11.2017, 13:51

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Александр Коржич

По одной из версий, военнослужащий вел дневник, в котором описал подробности убийства солдата.

Задержан сержант З. (фамилия не называется из соображений безопасности), который днем 3 октября обнаружил в Печах тело солдата-срочника Александра Коржича. Рядовой был найден повешенным в подвале здания медроты. Фамилию З. в числе других задержанных назвал представитель прокуратуры, который 11 ноября встречался в Пинске с матерью и близким другом Коржича, сообщает "Еврорадио".

По его словам, в настоящее время в рамках расследования смерти рядового заведено 8 уголовных дел, "под стражей находится в районе 20 человек".

Ранее два независимых источника Еврорадио в вооруженных силах в ответ на вопрос, кто нашел тело Коржича, назвали ту же фамилию. Оба военнослужащих рассказали, что после того, как рядовой был найден в петле, З. отправили "в Новинки". Один из источников добавил, что после этого З. попал "на кичман", то есть его взяли под стражу.

Другой источник назвал З. "придурковатым сержантом" (в распоряжении Еврорадио есть аудиозапись) и сообщил, что он сознался в убийстве Коржича. Однако официально эта информация не подтверждена.

Александр Коржич проходил службу в 3-й школе 72-го гвардейского Объединенного учебного центра в Печах, а З. ― в 307-й школе. Школы расположены в разных воинских частях и в разных зданиях, которые находятся приблизительно в 5 минутах ходьбы от медроты, где нашли тело рядового. Случайно оказаться в подвале, в котором Коржича нашли повешенным, довольно сложно. Это помещение не было закрыто на замок, но не использовалось, поэтому туда долгое время никто не заходил.

По информации из нескольких источников, которую Следственный комитет не подтвердил, но и не опроверг, к середине октября по подозрению в неуставных отношениях были задержаны пятеро сержантов из 307-й школы. Отец солдата-срочника, который служит в этой школе, рассказал Еврорадио, что задержания продолжились в конце месяца.

С сержантом, нашедшим тело Александра Коржича, связана одна из версий, которую разрабатывает независимое расследование произошедшего. В первые дни после того, как дело получило огласку, на связь с близкими рядового вышла девушка. Она рассказала, что в материалах проверки уже есть фамилия предполагаемого убийцы, установленная по горячим следам. Это, мол, и есть тот самый военнослужащий, который "нашел" Сашу повешенным в подвале медсанчасти.

"Его беспокоило, что прошло время, а Коржича никто не ищет. Он допускал, что жертва смогла освободился из петли и уже дает показания. И тогда сам пошел в подвал, якобы за веником (хотя известно, что инвентарь для уборки сложен в другом месте), а на самом деле, чтобы убедиться в собственной безопасности", — утверждает девушка.

Также она рассказала, что этот военнослужащий вел дневник на английском языке, в котором описал подробности убийства Александра Коржича. Похожими свидетельствами делились военнослужащие из части, в которой служил Коржич. Однако в настоящее время связи с этой девушкой нет, а ее страница "ВКонтакте" удалена, поэтому к ее версии следует относиться скептически.

Следственный комитет: Возможно, и другие трагедии в армии дойдут до суда

Как рассказала Еврорадио официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, информация, которую ведомство распространяло ранее, к настоящему моменту остается актуальной. Это значит, что следствие по-прежнему рассматривает три версии произошедшего в части №43064 в Печах: суицид, доведение до самоубийства и убийство.