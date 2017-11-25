Жители Парафьяново «остановили» минский поезд 25.11.2017, 15:40

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ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Белорусская железная дорога назначила для них остановку.

Поезд № 739 Минск - Полоцк и № 740 Полоцк - Минск теперь будет останавливаться в Парафьяново, хотя сначала руководство железной дороги этого не планировало.

Сбор подписей за остановку на маршруте организовал местный активист Константин Шиталь.

20 ноября он призвал земляков подписывать обращение на имя начальника «Белорусской железной дороги», чтобы новый поезд, польский дизель фирмы Pesa, который пускают с 10 декабря останавливался на станции Парафьяново, передает «Радыё Свабода».

Положительному решению вопроса способствовала активность людей, убежден Шиталь:

«В обращении я писал, что остановка в Парафьяново должна быть в соответствии с пунктом 4 правил перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в Беларуси. Но позже узнал, что это правило уже не действует. Тем не менее, руководство БЖД оперативно отреагировало и на электронные обращения, которые начали поступать туда уже в начале недели, и на резонанс в соцсетях.

В принципе, внести изменения в расписание поезда, который еще только планируют пустить по рельсам, не так и трудно. Официального ответа от руководства железной дороги я еще, кстати, не получил. Но изменения в расписании уже увидел: на 3 минуты сокращено время на остановку в Молодечно и данный остановку в Парафьяново - на одну минуту».

На влияние мнения граждан, их подписей и электронных обращений, по правде, надеялись не все. Тем не менее, Шиталь уже сообщил единомышленникам о победе:

«С Парафьянова в сторону Минска существует постоянный пассажиропоток, - рассказывает Шиталь. - В учебных заведениях Минска и Молодечно учатся многие выпускники школ из этой части Докшицкого района. Многие жители Минска и Минской области имеют родственников в этих окрестностях, и часто их посещают. Жители этого региона часто выезжают в Минск по своим личным делам.

Но до сих пор большинство пассажиров были вынуждены ездить в Минск поездами региональных линий эконом-класса с пересадкой по станции Молодечно, и тратить на поездку около 4 часов. На линии Молодечно — Крулевщина курсируют только две пары таких поездов, и время вообще не удобное. Из-за этого пассажиры имеют мало вариантов для планирования поездки. Еще менее удобная, вследствие ночного времени, поездка на поезде №625 и 626».

Отсутствие хорошего транспортного соединения, по мнению Шиталя, становится одной из причин деградации отдаленных от столицы белорусских регионов. Это сказывается и на экономике, а главное, на социальной сфере - на интересах людей. Именно поэтому, говорит он, победа общественной инициативы очень существенна.