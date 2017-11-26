БАТЭ сравнял счет на 95 минуте и стал чемпионом 42 26.11.2017, 16:10

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Фото: Дмитрий Брушко / TUT.BY

Борисовчане сохранили чемпионство на последней секунде матча.

В матче заключительного тура чемпионата Беларуси БАТЭ сыграл вничью с «Городеей» (3:3) и набрал 68 очков.

Таким образом, БАТЭ стал 14-кратным чемпионом Беларуси, выиграв титул 12-й раз подряд.

«Городея» - БАТЭ — 3:3

Городея: Василючек — Назаренко, Павлючек, Пласконный, Йоксимович, Башилов, Д.Лебедев (к), Игнатенко (Усеня, 83), Воронков, Пархачев (Шибун, 67), Дубаич (Воловик, 87).

Запасные: Романюк, Шестиловский, Ярославский, Якубович.

Фото: Дмитрий Брушко / TUT.BY

БАТЭ: Щербицкий — Риос, Булят (Родионов, 55), Милунович, Поляков, Бага (М.Володько, 55), Драгун, Иванич, Гордейчук, Сигневич, Стасевич (к).

Запасные: Чичкан, Яблонский, Березкин, Туоминен, Гвилия.

Голы: 0:1 — Иванич (18). 1:1 — Дубаич (24). 2:1 — Павлючек (33). 3:1 — Дубаич (46). 3:2 — Родионов (79, с пенальти). 3:3 — Иванич (95+).

Предупреждения: Василючек (66), Усеня (89).

В итоговой таблице чемпионата Беларуси на второй строчке оказалось минское «Динамо», набрав 68 очков. Но по личным встречам выше оказались борисовчане.

На третьей строчке расположился солигорский «Шахтер».