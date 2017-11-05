Китай оставляет Россию в дураках 8 5.11.2017, 12:34

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Китай оставляет РФ в дураках не только на ее Ближнем Востоке и в Центральной Азии, но также и в Европе.

«Инициатива Китая „Один пояс — один путь“ — план экономической экспансии, который проходит по торговым путям средневековых династий Тан и Юань через Евразию — чрезмерно амбициозен, потому что, как и все грандиозные стратегии, он честолюбив. Однако в его замысел вписано будущее Евразии», — пишет в американской газете The New York Times (перевод - bramaby.com) Роберт Каплан, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности и старший советник в Eurasia Group.

«Новый шелковый путь служит нескольким целям китайских лидеров, которые стремятся превратить свою страну в полноценную супердержаву, — продолжает автор. — Это брендинговая операция для тех многих дорог, мостов, трубопроводов и железных дорог, которые Китай уже построил и которые связали его с ранее находившимися под советским контролем странами Центральной Азии, богатой энергетическими ресурсами. В этом процессе проект „Один пояс — один путь“ пытается развивать — и в то же время окружить — мусульманский регион Китая, который граничит с Центральной Азией».

«Далее на запад Китай намеревается создать органический союз с Ираном, государством, которое из-за своего огромного размера, расположения и населения, а также своей давней имперской традиции играет роль ключевой точки Ближнего Востока и Центральной Азии», — отмечает Каплан. По его мнению, «более широкой целью Китая является господство в Евразии, что означает низвести Россию до второразрядной державы».

Автор отмечает, что мало в каких зонах российское государство столь слабо, как на Дальнем Востоке. «Население этнических русских составляет, по оценкам, лишь 6 млн, — пишет Каплан. — Китайские мигранты неуклонно продвигаются на север этой крайне малонаселенной сибирской глуши, богатой природным газом, нефтью, древесиной, алмазами и золотом, которых жаждет Китай».

«Китай оставляет Россию в дураках не только на ее Ближнем Востоке и в Центральной Азии, но также и в Европе, — пишет эксперт. — В то время как Москва подтачивала независимость бывших советских республик в бассейнах Балтийского и Черного морей посредством подрывных мер и военных вторжений, Пекин укреплял торговые связи в Европе».

«Мания президента Владимира Путина бросать вызов Западу — в то время как Китай при президенте Си Цзиньпине тихонько наступает вокруг него — показывает его стратегическую недальновидность в период российской экономической уязвимости», — считает автор.

«Китай и Россия определяют свои отношения как „всеобъемлющее стратегическое партнерство“, в рамках которого Россия поставляет нефть Китаю, и страны проводят совместные военные учения. И, по официальной версии, их отношения редко были лучше, — говорится в статье. — Однако существует торговый перевес в пользу Китая; падение цен на нефть сделало Китай значительно менее зависимым от России. Россия продает оружие соперникам Китая, Индии и Вьетнаму. А Китай скопировал российские оружейные разработки».

«Эта более глубокая геополитическая действительность означает, что Китай и Россия будут союзниками, лишь исходя из прагматических соображений», — уверен автор.

«США, имеющие давних политических союзников, которых нужно защитить от запугивания со стороны Китая в Восточной Азии и от травли со стороны России в Центральной и Восточной Европе, выигрывают от тихого геополитического соперничества между Пекином и Москвой», — отмечает эксперт.

«Как раз универсальные ценности, которые президент Трамп презирает, могут сейчас принести геополитические дивиденды, — подытоживает автор. — Популистская и националистская повестка, которая ограничивает американские интересы Северной Америкой, только сделает положение США на другом конце мира маргинальным».