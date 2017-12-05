Россию отстранили от Олимпиады-2018 57 5.12.2017, 21:41

15,251

«Чистые» спортсмены могут выступить под нейтральным флагом.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) дисквалифицировал Олимпийский комитет России. В играх в Пхёнчане в 2018 году допущены только «чистые» российские спортсмены, они выступят под олимпийским флагом.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МОК, передает РБК.

Спортсмены из России смогут принять участие в зимних Играх, которые пройдут в Пхёнчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля, однако выступать они должны в белой форме без опознавательных знаков. Запрещена им и демонстрация любой атрибутики страны, в том числе российского флага и надписи «Россия». Спортсменам также запретили исполнять национальный гимн. ​

Во время заседания исполкома в Лозанне были заслушаны доклады руководителей двух комиссий МОК. Одна из них, под руководством Дениса Освальда, ​занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи. Ранее в результате работы этой комиссии Россия лишилась 11 наград домашних Игр и потеряла первое место в медальном зачете: из 33 медалей у России осталось 22 (10 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых).

Вторая комиссия под руководством Самуэля Шмида проверяла информацию о предполагаемом вмешательстве российских властей в работу государственной антидопинговой системы.

Интересы России во время заседания исполкома МОК представляли президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

Ранее Жуков заявлял, что российские спортсмены на зимних Играх в Пхёнчхане не станут выступать под нейтральным флагом. «Позиция однозначная у всех: россияне под нейтральным флагом на Олимпийских играх выступать не будут. Они будут выступать за свою страну. Такой вариант даже не рассматривается», — говорил Жуков в начале ноября.

С флагом или без: какие варианты решения российского вопроса есть у МОК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков до решения МОК отказывался комментировать возможные варианты участия российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года.

В 2016 году глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен опубликовал доклад об употреблении допинга российскими спортсменами​, в том числе во время Олимпийских игр в Сочи.

Эксперт пришел к выводу, что в России действовала система подмены допинг-проб, в которой участвовали сотрудники Центра спортивной подготовки сборных команд, ​Минспорта, российского антидопингового агентства РУСАДА, Московской антидопинговой лаборатории, а также сотрудники ФСБ.

В докладе учитывалась информация, полученная WADA от​ Григория Родченкова, который возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию и уехал из России в 2016 году. Сейчас он живет в США и является информатором WADA. Место жительства Родченкова не раскрывается, так как он находится под защитой американских властей.​