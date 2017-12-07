Фотофакт: Под Минском поезд сошел с рельсов

Фотофакт: Под Минском поезд сошел с рельсов5
- 7.12.2017, 23:06
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7 декабря на железной дороге под Минском произошла авария.
Пресс-служба Белорусской железной дороги сообщает, что на остановке «Роща» (направление на Барановичи) возникли проблемы с какой-то железнодорожной техникой.
На снимке, который появился в соцсетях, видно, что с рельсов сошел локомотив, к которому были прицеплены платформы с «путевой техникой». Там шли ремонтные работы, передает «Еврорадио».
Тем временем движение поездов через «Рощу» было полностью остановлено, их, видимо, пустили через Колядичи. Белорусская железная дорога отмечает, что из-за происшествия поезда от станции «Помыслище» до станции «Минск-Пассажирский» движутся по другому расписанию. Они обходят остановки «Роща», «Курасовщина» и «Столичный».
Информацию по новому графику движения поездов на участке Барановичи — Минск предлагалось уточнять в справке железнодорожного вокзала на станции «Минск-Пассажирский» по телефону 105.
Как сообщает БелТА, движение уже восстановлено, поезда отправляются по графику.