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В основу логотипа к 750-летию Могилева легла традиционная белорусская вышивка

  • 22.02.2017, 21:45
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Главная доминанта логотипа - символ самоуправления - городская Ратуша.

Могилевский горисполком утвердил логотип празднования 750-летия Могилева, в его основу легла традиционная белорусская вышивка, передает БелТА.

На открытый городской конкурс на лучший логотип к празднованию юбилейной даты поступило 70 творческих работ. Во многих была использована символика города, в том числе знаковые объекты, скульптуры львов, национальный орнамент. В итоге было принято решение отразить в логотипе, используя стиль вышивки крестиком (на белом фоне красным), историю и современный город с помощью знаковых узнаваемых объектов. Над окончательным вариантом главного символа юбилея трудилась уже большая творческая группа, в результате создан узнаваемый логотип, который получил единогласное одобрение.

Главная доминанта логотипа - символ самоуправления - городская Ратуша. Слева от нее - Свято-Никольский собор (включен ЮНЕСКО в реестр наиболее ценных сооружений Европы в стиле барокко) и мемориальный комплекс Буйничское поле. Справа - памятник архитектуры в стиле модерн бывшее здание поземельно-крестьянского банка (сейчас Могилевский областной художественный музей имени П. Масленикова) и - как символ современности и полноты жизни - жилая высотка. Венчают с обеих сторон логотип миниатюрные львы как символы легенд о происхождении Могилева и напоминание о том, что Могилев претендовал стать столицей Беларуси, а также конкурировал по богатству и красоте со многими столицами европейских государств. Внизу логотипа как подчеркивающая линия - вышивка, позаимствованная с аутентичного могилевского ручника. Она символизирует плодородие земли и жизнь, а в самом ее центре надпись «Магілеў - 750».


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