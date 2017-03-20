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Власти хотят закрыть музей, который воссоздает традиционные белорусские обряды

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  • 20.03.2017, 20:58

Гомельский чиновник решил открыть на месте музея столовую.

В Гомеле могут закрыть филиал Ветковского музея. Такое намерение озвучил руководитель гомельского облисполкома Владимир Дворник. По его мнению, музею не место в дворцово-парковом ансамбле – здесь больше пригодилось бы место, где туристы смогли бы пообедать, передает «Белсат».

В музее парируют: не является ли более важным, чтобы и туристы, и гомельчане смогли посмотреть на исполнение традиционных белорусских обрядов и не из экспозиций или книжек узнать, как праздновали свадьбу, или, скажем, сакрально зажигали свет в домах наши предки. Музей давно стал чуть ли не единственным в городе центром белорусской культуры.

«Мы сплачиваем вокруг себя традиционную культуру, но не в формате экспозиционного зала или витрины – она живет. И большая часть молодежи, которая приходит к нам, и танцевать, и петь – она также заинтересована, чтобы этот центр существовал», – отмечает заведующий Филиала Ветковского музея в Гомеле Петр Цалко.

Петр Цалко добавляет и цифры: музей может похвастаться 10-ю тысячами посещений в год, и это не учитывая тех, кто приходит на самые популярные – открытые мероприятия. Филиал Ветковского музея в Гомеле давно стал местом, где люди всех возрастов после работы или учебы собираются на белорусские народные танцы или песни, а родители приводят сюда своих сыновей и дочерей на белорусские утренники.


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