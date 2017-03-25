Участник акции в Минске: Пусть лучше Лукашенко уходит 25.03.2017, 16:17

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Белорусы все равно победят диктатуру.

- Это вообще возмутительно. Пусть лучше Лукашенко уходит, иначе будет хуже. Мы свободные люди, я приехал на акцию специально из другого города.

Они здесь хватают свободных людей, они боятся, Лукашенко боится. Мы свободные люди, мы не рабы, пусть он это запомнит.

Я не боюсь, что меня схватят, или с работы выгонят, плевать! Но рано или поздно, мы победим и диктатора уберут! Не только я, все ждут, чтобы эту сволочь убрали!

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с Дня Воли в Минске.