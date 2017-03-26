«Пусть дуболомов своих гонит на лесоповал за чашку супа» 22 26.03.2017, 8:44

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Фото: AP/Сергей Гриц

25 марта в Минске показало, что никаких «халявных» денег режим больше не получит.

Об этом в «Фейсбуке» написал белорусский журналист и блогер Дмитрий Растаев.

«Главный редактор Charter97.org написала правильные слова: разгон Дня Воли показал всему миру, на что белорусский режим тратит деньги - на омоновцев-дуболомов, водометы и автозаки - и МВФ ни под каким соусом нельзя давать ему кредит. Поддерживаю.

Но одного текста мало - нужны практические шаги. А что если бы известные люди - политики, правозащитники, экономисты, деятели культуры, наши и зарубежные - направили бы в МВФ петицию с просьбой не выдавать кредиты тому, кто тратит их на репрессии?

МВФ, конечно, вне политики, но если грамотно эту петицию составить, убедительно показав, на что идут деньги, выделенные режиму, если обеспечить ей широкую информационную поддержку в международном масштабе, в МВФ это приняли бы к сведению.

И пусть тогда умник корячится как хочет. Пусть продает водометы в Россию за полцены. Пусть дуболомов своих гонит на лесоповал за чашку супа. Пусть БТ превращает в платный порноканал - там все равно крутят одну порнографию. Пусть Давыдько у Петросяна говорящим пингвином работает. Пусть Ермошина едет в Париж продавать борщи на Монмартре.

Никакого халявного бабла в эту черную дыру!»

Напомним, что 25 марта власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.