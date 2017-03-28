Сельчанин: Море народного гнева смоет Лукашенко 5 28.03.2017, 12:43

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Роман Бык

Народные протесты охватили все регионы Беларуси.

В Беларуси взбунтовались не только сознательные белорусские граждане, которых Лукашенко окрестил «пятой колонной», но и аполитичные жители деревень, передает «Радые Рацыя». Их достала нынешняя жизнь, об этом рассказал 30-летний житель деревни Новой Березовского района Роман Бык.

Он готов пожертвовать жизнью за будущее своих детей. Поэтому дважды самостоятельно выходил на площадь в Березе - 25 и 26 марта:

«В первый день у меня просто проверили паспорт, а на второй - забрали. Хотя причину так и не объяснили. Подъехала машина, спросили, имею при себе запрещенные вещи. И в течение 15 минут они раз шесть спрашивали об этом. Я не думал, что в нашей милиции такие дураки служат».

Роман уверен, что нужно выходить всем белорусам, чтобы изменить жизнь к лучшему:

«Полтора миллиона зарплата - ищи другую работу. Вот поэтому я сюда и пришел, чтобы эта другая работа достойно оплачивалась. В принципе, если он доведет до кровопролития, то я костьми лягу на этой площади ради будущего моих детей, чтобы они достойно жили. По одному они нас схватят, кости кому-либо переломают. Капля, капля, капля ... И это все может вылиться в море. А этим морем можно смыть Лукашенко», - рассказал Роман.