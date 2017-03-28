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Россельхознадзор запретил ввоз продукции еще с двух белорусских предприятий

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  • 28.03.2017, 12:59

Ведомство с 28 марта запретило поставки продукции из-за нарушений российских ветеринарно-санитарных требований.

«В очередной раз под ограничение попала молочная компания «Бабушкина крынка», в сыре которой обнаружен консервант натамицин», - сообщил «Интерфаксу» руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По его словам, этот случай подтверждает отсутствие контроля со стороны ветеринарных служб за безопасностью продукции. В связи с этим принято решение ввести ограничения на поставки не только сыра, но и всей молочной продукции этого предприятия.

«Ограничение будет действовать до предоставления информации об устранении выявленных недостатков», - сказал глава Россельхознадзора.

Натамицин является противогрибковым препаратом, который используется для лечения и профилактики грибковых инфекций кишечника, кожи и слизистых оболочек. При его применении могут возникнуть диарея, рвота, тошнота, при применении наружно - жжение и раздражение в области нанесения.

Ранее продукция «Бабушкиной крынки» уже попадала под запрет из-за использования натамицина.

Данкверт также сообщил, что запрещен ввоз говядины с Могилевского мясокомбината. Причина - в обнаружении листерий.

Касаясь вопроса, связанного с доследственной проверкой по «делу Данкверта», которое ведется в Беларуси, Данкверт сообщил, что Россельхознадзор направил в прокуратуру РФ ответы на вопросы белорусской прокуратуры. От дальнейших комментариев по этому поводу он отказался.

Россельхознадзор регулярно выявляет нарушения при поставках продукции из Беларуси. Действия службы в начале февраля вызвали возмущение со стороны Лукашенко, который высказался за возбуждение уголовного дела против С.Данкверта «за нанесение ущерба стране».

В середине февраля прокуратура Беларуси через российских коллег передала свои вопросы в Россельхознадзор.

Как заявлял ранее Данкверт, «вопросы касались оснований, по которым были закрыты поставки продукции с того или иного предприятия Беларуси».


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