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Малайзия выслала из страны посла Северной Кореи

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  • 4.03.2017, 18:35
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Отношения между Малайзией и КНДР обострились после убийства сводного брата Ким Чен Ына.

Малайзия выслала из страны посла Северной Кореи, сообщает CNA (перевод – liga.net).

Канг Чола выслали в связи со смертью сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чен Нама.

Власти Малайзии заявили, что послу дали 48 часов на то, чтобы покинуть страну.

Чол ранее заявлял, что не верит расследованию, которое проводит Малайзия.

Напомним, Ким Чон Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля.

Ким Чон Нам являлся старшим сыном бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира и приходился сводным братом нынешнему лидеру КНДР - Ким Чен Ыну, у них разные матери.

Он ранее считался одним из претендентов на место лидера Северной Кореи. Однако в 2001 году у него возник конфликт с отцом после неудачной попытки попасть в Японию по поддельному паспорту, и он решил уехать из страны.


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