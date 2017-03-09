Лидер протестов в Бресте: Будем бороться за полную отмену декрета, отставку властей и новые выборы 6 9.03.2017, 17:08

Фото: «Радыё Свабода»

Белорусы продолжат выходить на улицы, Площади и бороться за свои права.

Об этом в интервью «Радыё Свабода» заявил организатор брестского марша, активист из Березы Алесь Кабанов. Он назвал безусловной, но не окончательной победой то, что декрет № 3 будет корректироваться и до конца года с «тунеядцев» не будут брать «сбор на государственное финансирование».

- Мы многого достигли, но еще не всего. Что дальше? Далее нужно бороться за то, чтобы, во-первых, декрет отменили полностью. Вторых, - чтобы были названы и сняты с должностей чиновники, который его предложили и продвигали. А в-третьих, нужно требовать изменений в избирательном законодательстве, чтобы власти действительно сменялись и зависело это от людей, а не от чиновников.

- Что, по вашему мнению, повлияло на такой шаг власти?

- Буря недовольства, возмущения, негативных эмоций, прокатившеяся по всей стране. Мы же видели, что люди не побоялись выходить на улицы, на площади и протестовать. Причем обычные люди, которые не имели отношения к политике. Что они перестали бояться и пошли протестовать, чтобы их права не нарушали .

- Как повлияло на ситуацию то, что к экономическим лозунгам стали присоединять политические, требовать отставки Лукашенко, изменений в избирательный кодекс?

- Чиновники напуганы, это однозначно, вот что могу сказать. Причем запуганы чиновники всех уровней. Для них эти марши - очень тревожный звонок.

Надо требовать дальше, чтобы отменили декрет и изменили избирательное законодательство, иначе такие декреты будут появляться снова.

При участии активиста Александра Кабанова в Бресте в феврале-марте прошло 3 митинги против декрета № 3. Самым массовым стал последний, 5 марта. Тогда, по словам наблюдателей, в митинге и шествии приняли участие тысячи человек.

Напомним, что 17 февраля в Минске прошел многотысячный Марш рассерженных белорусов с требованием отменить декрет о «тунеядцах» и провести новые свободные выборы. Властям был дан месяц на выполнение требований Марша.

После этого 26 февраля масштабные акции протеста прошли во всех областных центрах Беларуси. В Гомеле на улицы также вышло несколько тысяч человек.

5 марта «Марши нетунеядцев» прошли в крупных городах Беларуси. В Бресте на акцию вышло несколько тысяч человек, протестующие перекрыли главный проспект города.

Лидеры Белорусского Национального Конгресса призвали сограждан из Минска и регионов выйти 25 марта на День Воли в центре столицы, а 26 марта – на акции протеста в своих городах.