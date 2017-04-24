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Фотофакт: Как выглядит центр Минска без «Белэкспо»

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  • 24.04.2017, 8:14
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Здания известного выставочного комплекса «Белэкспо» в центре столицы больше нет.

Об этом в своем твиттере сообщил блогер Антон Мотолько.

Напомним, на месте бывшей 2-й больницы и «Белэкспо» в границах улиц Янки Купалы - Максима Богдановича - реки Свислочь арабский инвестор построит к 2021 году многофункциональный комплекс.

Больницу снесли первой, сейчас руки дошли до выставочного комплекса.


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