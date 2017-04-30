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«Из пяти бобров у нас вышло 10 - 15 кг колбасы»

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  • 30.04.2017, 13:31
Фото: kp.by

Белорусская колбаса из бобра скоро появится на прилавках.

Корреспондент «Комсомолки» попробовал новинку и теперь с нетерпением будет ждать, когда она появится в магазинах

- Мы вот тут колбаску порезали, пробуйте, - предлагает Сергей Шестаков, начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза. На необычную дегустацию мы попали на выставке «Охота и рыболовство».

На разделочной доске лежат кусочки, темнее привычной магазинной сыровяленой колбасы. А на еще не разрезанной палке читаем этикетку: «Каўбаса з бабра и аленіны». 30% - бобра и 70% - оленя.

- Почему не на 100% из бобра?! - спрашиваю и кладу в рот первый кусочек.

- Мы посмотрели опыт стран Балтии, которые далеко ушли в этом направлении, и колбасу только лишь из мяса бобра никто не делает, - объясняет Сергей Шестаков.

Слушаю и думаю, хорошо бы собеседник отвечал подробнее, ведь колбаска тает во рту, и хорошо бы до продолжения беседы съесть еще. Шестаков не торопится, и колбасы на доске становится все меньше…

- Так вот зачем мы оленину и утку добавили. Во-первых, потому что этого мяса мало, во-вторых, оно по своей структуре водянистое. Желательно его смешивать с другими видами дичи. В нашей пробной партии два вида: с оленем и дикой уткой.

Фото: kp.by

Колбаска вкусная, но не скажу, что я почувствовал что-то необычное.

- А чистое мясо бобра есть?

- Вот шашлык из бобра только принесли, пробуйте.

Вот за это еще раз спасибо брату-бобру, мясо нежнейшее. Говорят, что его можно купить в лесхозах, когда будет открыт сезон охоты на бобра, а его продолжительность с 1 сентября по 31 марта. После 1 сентября обещают, что в магазинах появится и та самая бобровая колбаса, которую пока только принесли на дегустацию. И еще тушенка.

Крупным предприятиям для изготовления колбасы необходима партия минимум из 100 бобров, а мелкие могут накрутить ее и из одной особи.

- Из пяти бобров у нас вышло 10 - 15 кг колбасы. Но бобр бывает разного веса: и 13, и 30 кг. Сейчас трудно сказать, сколько будет стоить килограмм, но думаю, в пределах 25 - 30 рублей за кг.

Бобер пошел на колбасу потому, что перешел дорогу человеку.

- В целом по республике численность бобра ниже нормы, но есть области, где этих животных больше, чем допустимо по нормам, к примеру, на Брестчине, - еще раньше объяснял нам Шестаков. - Там из-за перенаселенности в последние годы бобры превратились в настоящую проблему. Они селятся на мелиоративных каналах, строят там плотины. От этого поднимается уровень воды, она выходит из берегов, топит поля, а иногда даже дома и хозпостройки сельских жителей. Кроме того, бобры выводят из строя дамбы и вредят лесу.

Бобров сейчас в Беларуси около 60 тысяч, и истребление им не грозит. А регулирование их численности будет на радость не только охотникам, но и гурманам.

В целом по республике добывается около 9000 особей. И 30 - 40% из них, а может быть и больше, пойдет на колбасу и тушенку. Многое будет зависеть от спроса.

Мясо бобра полезнее, чем любое другое. В нем больше всего белка и меньше, чем где-либо, жиров. То есть оно очень диетическое. Калорийность у бобрятины тоже самая низкая. В нем множество полезных витаминов и микроэлементов. По содержанию кальция оно приравнивается к крольчатине, а по содержанию железа в два раза превосходит его. Также в бобрятине, как ни в каком другом мясе, содержится селен, а еще витамин С. Это дикое животное, которое не обколото антибиотиками и питается только растениями. Около 150 видов растений входит в рацион его питания. Так что неудивительно, что его разрешают употреблять даже во время поста.

Ну а мясоеды в любом случае скажут такой колбаске «Бобро пожаловать!».


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