С какими лицами белорусские чиновники слушали Лукашенко и Путина 44 4.04.2017, 10:57

Вроде бы и нефтегазовый спор решен, а радости все нет.

Накануне в Санкт-Петербурге прошла встреча Лукашенко и Путина, закончившаяся заявлением российского президента об урегулировании всех «нефтегазовых» споров с белорусской стороной, пишет «Салідарнасць».

Более того, Россия готова вернуться к прежним объемам поставок нефти, возможно уже с этого месяца. Для этого нужно вернуть около $ 700 млн долга за газ.

Тут бы и порадоваться членам белорусской делегации, но радости на лицах топ-чиновников не было и близко. Скорее, наоборот.

И если на фото двусторонних переговоров лица у наших министров и вице-премьеров были скорее напряжены, то во время выступления двух правителей, судя по видео пресс-службы Кремля, настроение у них пропало совсем.

Не зная подробностей, можно только догадываться о том, что могло испортить настроение белорусской делегации.

Пока не прозвучала реальная цена очередной российской помощи. Не исключено, что именно этот факт омрачил лица белорусских чиновников.