Лучшие легионеры в истории чемпионатов Беларуси 6.04.2017, 16:40

12,678

Иностранные футболисты, украсившие своей игрой Высшую лигу.

Чемпионат Беларуси стартовал, а национальное первенство традиционно пополнил пестрый легионерский десант. Его география довольно широка. От загадочного Тринидада и Тобаго до прохладной Финляндии. Делать выводы по новичкам пока рано, а вспомнить самых лучших иностранцев на своих позициях в истории высшей лиги самое время, пишет tribuna.by.

Примечание: в сборную включены футболисты, которые уже не выступают за белорусские команды.

Александр Плотников (Россия)

Год рождения: 1979

В Беларуси: 2006-2010, (133 матча)

Команды: «Дарида», «Динамо» Брест

Где сейчас: завершил карьеру

В чемпионат Беларуси Александр переходил из второго российского дивизиона. Конец 2005 года рослый голкипер провел в минорной волгоградской «Олимпии». Россиянин на удивление стремительно ворвался в наш чемпионат и сходу стал одним из самых надежных вратарей первенства. Уже в первый год пребывания в белорусской лиге Плотников был признан лучшим вратарем сезона. После «Дариды» Александр перешел в брестское «Динамо», где стал одним из любимцев местной публики. Надежная игра вкупе с эмоциональностью и харизмой сделали футболиста весьма заметной персоной в Бресте. После нескольких лет в «Динамо» голкипер, как он сам выразился, «ушел на повышение» в сочинскую «Жемчужину» из ФНЛ.

Далее был «Енисей» и неудачная попытка пройти просмотр уже в «Динамо» из Минска. Летом 2015-го года Плотников карьеру завершил. Однако есть уверенность, что в Бресте его помнят до сих пор.

Альтернатива: Артур Котенко (Эстония)

Жизнерадостный эстонец вполне мог бы претендовать на первый номер в этом топе, но проигранная конкуренция Владимиру Бушме оказала Котенко медвежью услугу. Поэтому экс-вратарь сборной Эстонии только второй.

Филип Младенович (Сербия)

Год рождения: 1991

В Беларуси: 2014-2015, (47 матчей, 4 гола)

Команда: БАТЭ

Где сейчас: «Стандарт» Льеж, Бельгия

Основным конкурентом Младеновича на левом фланге обороны в этой символической сборной являлся экс-динамовец Орельен Монтаруп. Но при всей симпатии к юркому французу, подвинуть серба он не смог. Игра в группе Лиги чемпионов, дубль в ворота «Ромы», вызов в крепкую сборную Сербии из ЧБ… Все это говорит про высокий уровень игры Филипа.

Хотя первый сезон в Беларуси для защитника вышел довольно скомканным. Всему виной нестабильность Младеновича, которая была связана с адаптацией в новой команде и чемпионате. Зато второй год футболисту удался на славу и зимой серб переехал в «Кельн». За 1,5 миллиона евро Анатолий Капский со спокойной душой отпустил левофлангового живчика покорять бундеслигу.

Альтернатива: Орельен Монтаруп (Франция)

О причинах непопадания в сборную Монтарупа писалось выше. И, тем не менее, Орельен как никто другой достоин места в числе лучших легионеров ЧБ за всю историю.

Марко Симич (Сербия/Черногория)

Год рождения: 1987

В Беларуси: 2011-2012, (48 матчей, 5 голов)

Команда: БАТЭ

Где сейчас: «Ростов», Россия

Симича БАТЭ отыскал в скромной «Ягодине» – середняке чемпионата Сербии. В новой команде Марко в первом же официальном матче попал под ПСЖ. Сербский защитник сдюжил, а БАТЭ два раза сыграл вничью с французской командой и выбыл в 1/16 Лиги Европы только по правилу выездного гола. Уже после этих игр стало ясно, что в Борисов приехал добротный исполнитель. Вскоре выяснилось, что Симич может быть очень продуктивным в атаке. Он забивал головой, со штрафных, отгрузил два гола в ворота австрийского «Штурма» и помог БАТЭ второй и третий раз в своей истории пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов. В общем, 150 тысяч евро, которые были потрачены на защитника, Марко окупил с лихвой. Тем более, если учесть тот факт, что в турецкий «Кайсериспор» он уходил за один миллион евро.

Альтернатива: Евгений Постников (Россия)

В «Шахтер» российский защитник приезжал из латвийского «Вентспилса». За два года стал стержневым игроком обороны «горняков» и уехал за длинным рублем в «Астану». С которой, кстати, пробился в основной раунд Лиги чемпионов.

Умару Бангура (Сьерра-Леоне)

Год рождения: 1987

В Беларуси: 2014-2016, (58 матчей)

Команда: «Динамо» Минск

Где сейчас: «Цюрих», Швейцария

Бывший одноклубник Бангура Ян Тигорев в интервью удивлялся тому факту, что африканец играет за минское «Динамо». По мнению Яна, уровень Умару – это московский «Локомотив» и не меньше. Такая лестная характеристика от бывалого мастера многое говорит про квалификацию Бангура. Темнокожий защитник играл надежно и стабильно. Его связка с Сергеем Политевичем может считаться одной из самых надежных в суверенной истории «Динамо». Также Бангура своей игрой внес большой вклад в выход минчан в групповой раунд Лиги Европы. Причем случилось это дважды подряд. Летом прошлого года Умару уехал в Швейцарию. В клуб, который не так давно «Динамо» выбивало из розыгрыша ЛЕ – «Цюрих».

Альтернатива: Янко Валканов (Болгария)

Валканова в Беларусь привез Юрий Пунтус. У себя на родине Янко считался очень перспективным футболистом и даже провел два матча за национальную сборную Болгарии. В Беларуси защитник поиграл сразу за три разные команды (МТЗ-РИПО, «Динамо» Минск, «Белшина») и нигде обедни не портил.

Анри Хагуш (Россия)

Год рождения: 1986

В Беларуси: 2006-2009; 2013-2014, (87матчей/2 гола)

Команды: «БАТЭ», «Торпедо-БелАЗ»

Где сейчас: «Арсенал» Тула, Россия

Первый абхазец в истории группового этапа Лиги Чемпионов приехал из дубля московского «Спартака». Сумма трансфера защитника составила вполне внушительные по тем временам 200 тысяч евро.

Всегда заряженный на борьбу и внешне напоминающий Дженнаро Гаттузо, Хагуш быстро влюбил в себя болельщиков из Борисова. Также Анри помог команде впервые в истории пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов, где команда Виктора Гончаренко знатно пошумела.

Зимой 2009-го года Анри перешел за 700 тысяч евро в «Рубин», а еще через несколько лет приехал в Беларусь, чтобы поиграть за «Торпедо-БелАЗ», вернуться в БАТЭ, помочь ему своим голом пройти в ЛЧ албанский «Скендербеу» и лишить минское «Динамо» шансов на чемпионство.

Альтернатива: Вадим Евсеев (Россия)

Евсеева поиграть в высшей лиге уговорил Сергей Гуренко. Ветеран российского футбола не ударил в грязь лицом и выдал очень мощный сезон за «автозаводцев». 9 очков 35-летнего футболиста по системе «гол+пас» – яркое тому подтверждение.

Брюно Мбанангой (Габон)

Год рождения: 1980

В Беларуси: 2006-2009; 2011-2012 (110 матчей/18 голов)

Команда: «Динамо» Минск

Где сейчас: завершил карьеру

Стилеобразующий игрок минского «Динамо» середины нулевых не сразу смог заявить о себе в Беларуси. Первое время он проходил обкатку в дубле. Габонец долго запрягал, но потом очень быстро поехал. В ту пору было невозможно представить центр полузащиты «Динамо» без «Банана», как любя называли темнокожего легионера болельщики команды. Мбанангой разгонял атаки и страховал молодежь, забивал важные и эффектные мячи, а также дважды признавался болельщиками «бело-голубых» лучшим игроком команды. Брюно вызывался в свою национальную сборную и забивал на Кубке Африки сумасшедшие штрафные. В общем, был мастером на все руки. Второе возвращение Мбанангоя в Беларусь выдалось менее фееричным, но свой класс габонец держал. В 2012-м году африканец приостановил игровую карьеру и пропал с радаров.

Альтернатива: Паскаль Менди (Сенегал)

Опытный сенегалец приехал в минский «Партизан» из «Каунаса» в 2010 году. Местный чемпионат легионеру пришелся по нраву, и Паскаль задержался в партизанском краю вплоть до 2014-го года. В послужном списке Менди более 90 матчей за «Партизан», брестское «Динамо» и «Торпедо-БелАЗ».

Дмитрий Карсаков (Россия)

Год рождения: 1971

В Беларуси: 1998-2001; 2002-2004, (133 матча/21 гол)

Команды: «Славия», «Гомель»

Где сейчас: завершил карьеру

Сколько было в нашем чемпионате футболистов, которые забивали победный гол пяткой «Барселоне» на «Камп Ноу» в Лиге чемпионов? Ответ очень прост: один. Это Дмитрий Карсаков. Матерый полузащитник приехал в Беларусь в 1998 году и сразу стал лидером мощной в те времена «Славии». Россиянин дважды становился чемпионом страны, один раз поднимал над головой кубок и признавался лучшим полузащитником чемпионата 1999 года. Карсакова даже хотели заиграть за сборную Беларуси, но российская федерация футбола воспротивились этой инициативе и разрешение на игру не выдала. Дмитрия Карсакова и сейчас добрым словом вспоминают на гомельщине. Он по праву считается одним из самых лучших легионеров белфутбола.

Альтернатива: Гамлет Мхитарян (Армения)

Гамлет плодотворно поиграл за МТЗ-РИПО, забил с десяток мячей в нашем чемпионате, а также положил красивый гол венгерскому «Ференцварошу» в Кубке УЕФА. В середине «нулевых» полузащитник, вызывавшийся в националку своей страны, был одним из самых важных звеньев в механизме грозной команды Юрия Пунтуса.

Чигози Удоджи (Болгария)

Год рождения: 1986

В Беларуси: 2014-2015, (46 матчей/17 голов)

Команда: «Динамо» Минск

Где сейчас: «Лиллестрем», Норвегия

Любящий менять прически технарь сразу после своего появления на белорусских полях придал чемпионату ярких красок. Нестандартная игра, жизнерадостность и широкая улыбка выделяли нигерийского болгарина на общем фоне, а убойная связка с Игорем Стасевичем в 2014 году и вовсе сделала полузащитника одним из лучших игроков чемпионата. Но Чигози сгубили лень и деньги. Во втором сезоне лень не давала Удоджи часто попадать в состав, а желание заработать больше денег делало продление заканчивающегося контракта затруднительным. Но это не помешало в сезоне 2015 года наколотить Чигози в 18 матчах 10 голов и уехать в Китай на более денежные условия.

Альтернатива: Федор Черных (Литва)

Ныне форвард «Ягеллонии» и капитан сборной Литвы, а ранее футболист «Днепра» и «Нафтана», в Беларусь приезжал безусым юнцом. В нашем первенстве он окреп и смог заявить о себе как об очень талантливом футболисте. Что в итоге помогло Федору уехать в Польшу. Кажется, карьера Черных чемпионатом западных соседей не ограничится.

Эду (Бразилия)

Год рождения: 1974

В Беларуси: 2003-2008, (125 матчей/37 голов)

Команды: «Торпедо-СКА», «Динамо» Минск

Где сейчас: завершил карьеру

Первый качественный бразилец в истории национального чемпионата. Эду приезжал в Беларусь с хорошим опытом игры в России. За плечами Араужо Морейро были выступления за «Аланию», «Крылья Советов» и «Анжи». Пять лет в нашей стране не прошли даром. Бразилец успел забить кучу голов, два раза войти в число 22-х лучших игроков чемпионата, дважды взять бронзу чемпионата с «Динамо» и стать в доску своим парнем. Кажется, если бы Эду приехал в Беларусь не в 29 лет, а на несколько лет раньше, то не Ренан Брессан стал бы первым натурализованным бразильцем в истории сборной.

Альтернатива: Ненад Адамович (Сербия)

Три года своей карьеры отдал Ненад минскому «Динамо». Болельщики минчан игру серба хорошо помнят и жалеют об уходе полузащитника. Ведь теплы еще недавние воспоминания и великолепны красивые голы в исполнении серба.

Сергей Давыдов (Россия)

Год рождения: 1979

В Беларуси: 2000-2001, (55 матчей/43 гола)

Команда: «Неман»

Где сейчас: завершил карьеру

Вот бывает же такое. Играет себе человек в любительской лиге за «Локомотив» из Вязьмы, а потом приезжает в высшую лигу Беларуси и колотит за два сезона 43 мяча. Причем становится лучшим бомбардиром чемпионата и оформляет в ворота БАТЭ покер. Представить подобную скорострельность от кого-нибудь из нападающих нынешнего чемпионата не представляется возможным. А Сергей Давыдов мог. Нападающего в Гродно помнят до сих пор и небезосновательно считают легендой местного футбола. После «Немана» Давыдов успел поиграть в «Ладе» из Тольятти. В 2003-м он там даже воссоединился с бывшим одноклубником Александром Сулимой, но потом их пути-дорожки вновь разошлись. Давыдов перешел в новороссийский «Черноморец», а Сулима вернулся в Гродно. Вдоволь поколесив по ФНЛ, некогда нагонявший страх на всю высшую лигу форвард вернулся в родной Смоленск, где и доигрывал в клубе «Днепр».

Альтернатива: Костин Куреля (Румыния)

Костин, безусловно, большой мастер и иностранных нападающих его уровня в высшей лиге было немного. Румын не попал в основной состав лишь по той причине, что 14 матчей в высшей лиге – это очень мало. Было много достойных ребят отыгравших больше.

Фатос Бечирай (Черногория)

Год рождения: 1988

В Беларуси: 2015

Команда: «Динамо» Минск

Где сейчас: «Динамо» Москва, Россия

Бечирай забивал мадридскому «Реалу» за Загреб, постоянно привлекался в национальную сборную Черногории и помог минскому «Динамо» пробиться в групповой этап Лиги Европы. Все это вместе и предопределило преимущество Фатоса над словаком Робертом Раком, который всерьез претендовал на вакантное место. Но, кажется, уровень черногорца все же будет повыше, чем у словака.

Альтернатива: Роберт Рак (Словакия)

Добротный форвард, наколотивший 16 голов в 33 матчах, немного не дотянул до сборной «А».