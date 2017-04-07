Лукашенко: «Тунеядцы» опять пойдут по улицам 66 7.04.2017, 20:53

Диктатор всерьез опасается последствий, которые несет декрет о «тунеядцах».

На совещании о проблемах и перспективах развития белорусской науки диктатор предложил ученым заняться проработкой декрета о «тунеядцах», передает БелТА.

«Порой мы не задействуем - и сами виноваты - потенциал ученых. Они ведь опытные люди, грамотные, умные, начитанные, образованные. А по конкретной проблеме это вундеркинды. Почему мы их не привлекаем ни в правительстве, ни по другим вопросам, ни в ведомствах? Этот огромный пласт людей не задействован в управлении государством и решении важнейших государственных задач. А кто виноват? Ученые? В какой-то степени. Но больше всего мы», - сказал Лукашенко.

Правитель привел в пример разработку нормативно-правовых актов, в частности декрета о «тунеядцах». По его словам, документ был бы не таким противоречивым, если бы к его созданию привлекли экспертов, которые не понаслышке знакомы с данной проблематикой.

«Исполнение декрета было отвратительным. Поручил доработать. И вот он у меня на столе лежит, я его прочитал и сейчас думаю: какой там принцип заложен? А принцип тот же. Думаете, «тунеядцы», как они себя называют, будут работать целый год и каждый месяц по $12 (или сколько там) отчислять? Не будут. Это мина замедленного действия. Они опять дотянут до крайней точки - февраля или марта, ничего не заплатят, работать не будут, а потом им помашут - они пойдут опять по улицам, дорогам и так далее», - попытался переложить ответственность на чиновников за принятие абсурдного декрета Лукашенко.

«Могли бы мы с учеными, гуманитариями, академиками проработать эту тему и несколько вариантов избрать? Нет, опять мне принесли этот проект декрета, положили на стол», - констатировал диктатор.