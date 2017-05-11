За какие деньги чиновники строятся в Дроздах? 15 11.05.2017, 16:59

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Фото: «Еврорадио»

Ермошина продала квартиры и одолжила у подруг, Василевич взял кредит, Давыдько «собрал с миру по нитке».

1 мая СМИ публикуют «один из важнейших документов нашей эпохи» ― список владельцев коттеджей в Дроздах. Согласно этому списку, в элитном поселке на окраине Минска построили себе жилье особо приближенные к белорусскому диктатора люди ― от чиновников высшего звена до бизнесменов.

Стоимость строительства коттеджа в Дроздах, согласно статье, колеблется от 40 до 200 тысяч долларов, а рыночная стоимость готового жилья ― от 1 миллиона долларов и выше. Цифры, согласитесь, впечатляют. И если с бизнесменами все понятно, то к чиновникам вопрос остается: откуда деньги на такое строительство?

Среди тех 112 «особо приближенных» «Еврорадио» нашло людей, которым этот вопрос напрямую и адресовало.

«Ну, во-первых, я продала квартиру, ― объясняет происхождение средств на строительство коттеджа в Дроздах председатель Центризбиркома Лидия Ермошина. ― Во-вторых, у меня были определенные накопления. А в-третьих, я одолжила у своих очень состоятельных подруг. Это частные нотариусы в городе Калининграде. Обошлось мне строительство приблизительно в 300 тысяч условных единиц».

Фото: «Наша Ніва»

Интересно, что совсем недавно, в интервью Ермошина утверждала, что ее коттедж в Дроздах ― это «служебное жилье», и жаловалась на большую квартплату.

- Коттедж в Дроздах, где вы сейчас живете, вам не принадлежит?

- Это служебное жилье. За которое я, кстати, плачу немаленькую квартплату, сама убираю, сама занимаюсь стиркой постельного белья...

- Немаленькая квартплата ― это сколько?

- Несмотря на то, что зимой мы платим 50% за газ, за последний месяц я заплатила 230 рублей. Это немало, старыми это 2 миллиона 300 тысяч! Зимой я использую примерно тысячу кубометров газа, а самое большое в квартплате ― именно стоимость газа.

- Пойдете на пенсию, служебное жилье в Дроздах заберут ― где жить будете?

- Перееду в свой дом. У меня же есть и собственный дом ― сейчас там сын живет, смотрит за ним. Нам там хватит места двоим. Я туда на выходные хожу: убираю там, летом цветы разные...

Фото: «Еврорадио»

Имеет коттедж в элитном поселке и бывший председатель Конституционного суда и Генпрокурор Григорий Василевич. Строился он в начале 2000-х, отработав три года на посту председателя КС.

«У меня, безусловно, и свои средства были, и кредит ― кажется, процентов под 18 у меня был кредит... 18 или 14% кредит был, я уже сейчас точно и не помню. Брал его в коммерческом банке. И я, в принципе, постарался рассчитаться за строительство этим кредитом», ― признается Григорий Василевич, но сумму, в которую обошелся коттедж не называет.

Фото: «Еврорадио»

Как и Лидия Ермошина, бывший Генпрокурор сетует на довольно дорогую жизнь в элитных Дроздах.

«Могу сказать, что зимой, особенно когда морозы сильные, то у меня всего за коммуналку выходит рублей под 250 в месяц. Ничего там нет уцененного ― те же ставки, что называется. Я читал, что якобы платят за коттедж каких-то там 25 рублей. Но ведь это только за воду показали! А добавьте сюда отопление, вывоз мусора и все остальное, и получается так, что... ― перечисляет Григорий Василевич и неожиданно переходит на другую тему. ― У меня очень крутой автомобиль ― Рено. Как вам ― крутой автомобиль, нормально?»

- Думаю, у Рено тоже могут быть дорогие элитные модели...

- Renault «Sandero». И поэтому, если кого-то зависть берет, то могу покатать на своем автомобиле. Свозить на Филимонова или на Каменную Горку и показать, какие там шикарные коттеджи стоят. Вот, меня любят упрекать моим «особым мнением» (Василевич в качестве судьи Конституционного суда высказался в пользу изменений Конституции, предлагаемых Александром Лукашенко, и поддержал референдум 1996 года, ― прим.), но я их высказывал открыто. Пусть так же открыто свои претензии мне комментаторы разные выражают ― напишут имя, фамилию и место жительства, и тогда поливают меня грязью.

Фото: «Еврорадио»

Пять лет назад участок в Дроздах «предложили» председателю Белтелерадиокомпании Геннадию Давыдько. Говорит, отказался бы, но дочь, архитектор по образованию, съездила на место, посмотрела, прикинула и уговорила начать строиться.

- «А сам бы я не строился, если у меня дочь не была архитектором и не сделала дешевым этот проект. Во-вторых, не было бы строительства, если бы мы двумя семьями не сложились. Дом, кстати, строится на две семьи. Если бы мне не одолжили деньги друзья, если бы я не взял кредит ― конечно, я бы не строился. А так, пришлось, и строюсь. Правда, не знаю, сколько буду строиться: вот, уже пять лет строюсь, и еще буду строиться. А что тут больше говорить? Тем более, что я подконтрольный, и все соответствующие инстанции видят мою декларацию от доходах…»

Фото: «Еврорадио»

По словам Давыдько, приблизительная стоимость стройки дочь составила, но называть эту сумму глава БТ не захотел. Только сказал, что даже не представляет, как выглядит миллион долларов. «Может, кто-то из оппозиции знает, как он выглядит!» ― не забывает отметить Давыдько.