За какие деньги чиновники строятся в Дроздах?15
- 11.05.2017, 16:59
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Ермошина продала квартиры и одолжила у подруг, Василевич взял кредит, Давыдько «собрал с миру по нитке».
1 мая СМИ публикуют «один из важнейших документов нашей эпохи» ― список владельцев коттеджей в Дроздах. Согласно этому списку, в элитном поселке на окраине Минска построили себе жилье особо приближенные к белорусскому диктатора люди ― от чиновников высшего звена до бизнесменов.
Стоимость строительства коттеджа в Дроздах, согласно статье, колеблется от 40 до 200 тысяч долларов, а рыночная стоимость готового жилья ― от 1 миллиона долларов и выше. Цифры, согласитесь, впечатляют. И если с бизнесменами все понятно, то к чиновникам вопрос остается: откуда деньги на такое строительство?
Среди тех 112 «особо приближенных» «Еврорадио» нашло людей, которым этот вопрос напрямую и адресовало.
«Ну, во-первых, я продала квартиру, ― объясняет происхождение средств на строительство коттеджа в Дроздах председатель Центризбиркома Лидия Ермошина. ― Во-вторых, у меня были определенные накопления. А в-третьих, я одолжила у своих очень состоятельных подруг. Это частные нотариусы в городе Калининграде. Обошлось мне строительство приблизительно в 300 тысяч условных единиц».
Интересно, что совсем недавно, в интервью Ермошина утверждала, что ее коттедж в Дроздах ― это «служебное жилье», и жаловалась на большую квартплату.
- Коттедж в Дроздах, где вы сейчас живете, вам не принадлежит?
- Это служебное жилье. За которое я, кстати, плачу немаленькую квартплату, сама убираю, сама занимаюсь стиркой постельного белья...
- Немаленькая квартплата ― это сколько?
- Несмотря на то, что зимой мы платим 50% за газ, за последний месяц я заплатила 230 рублей. Это немало, старыми это 2 миллиона 300 тысяч! Зимой я использую примерно тысячу кубометров газа, а самое большое в квартплате ― именно стоимость газа.
- Пойдете на пенсию, служебное жилье в Дроздах заберут ― где жить будете?
- Перееду в свой дом. У меня же есть и собственный дом ― сейчас там сын живет, смотрит за ним. Нам там хватит места двоим. Я туда на выходные хожу: убираю там, летом цветы разные...
Имеет коттедж в элитном поселке и бывший председатель Конституционного суда и Генпрокурор Григорий Василевич. Строился он в начале 2000-х, отработав три года на посту председателя КС.
«У меня, безусловно, и свои средства были, и кредит ― кажется, процентов под 18 у меня был кредит... 18 или 14% кредит был, я уже сейчас точно и не помню. Брал его в коммерческом банке. И я, в принципе, постарался рассчитаться за строительство этим кредитом», ― признается Григорий Василевич, но сумму, в которую обошелся коттедж не называет.
Как и Лидия Ермошина, бывший Генпрокурор сетует на довольно дорогую жизнь в элитных Дроздах.
«Могу сказать, что зимой, особенно когда морозы сильные, то у меня всего за коммуналку выходит рублей под 250 в месяц. Ничего там нет уцененного ― те же ставки, что называется. Я читал, что якобы платят за коттедж каких-то там 25 рублей. Но ведь это только за воду показали! А добавьте сюда отопление, вывоз мусора и все остальное, и получается так, что... ― перечисляет Григорий Василевич и неожиданно переходит на другую тему. ― У меня очень крутой автомобиль ― Рено. Как вам ― крутой автомобиль, нормально?»
- Думаю, у Рено тоже могут быть дорогие элитные модели...
- Renault «Sandero». И поэтому, если кого-то зависть берет, то могу покатать на своем автомобиле. Свозить на Филимонова или на Каменную Горку и показать, какие там шикарные коттеджи стоят. Вот, меня любят упрекать моим «особым мнением» (Василевич в качестве судьи Конституционного суда высказался в пользу изменений Конституции, предлагаемых Александром Лукашенко, и поддержал референдум 1996 года, ― прим.), но я их высказывал открыто. Пусть так же открыто свои претензии мне комментаторы разные выражают ― напишут имя, фамилию и место жительства, и тогда поливают меня грязью.
Пять лет назад участок в Дроздах «предложили» председателю Белтелерадиокомпании Геннадию Давыдько. Говорит, отказался бы, но дочь, архитектор по образованию, съездила на место, посмотрела, прикинула и уговорила начать строиться.
- «А сам бы я не строился, если у меня дочь не была архитектором и не сделала дешевым этот проект. Во-вторых, не было бы строительства, если бы мы двумя семьями не сложились. Дом, кстати, строится на две семьи. Если бы мне не одолжили деньги друзья, если бы я не взял кредит ― конечно, я бы не строился. А так, пришлось, и строюсь. Правда, не знаю, сколько буду строиться: вот, уже пять лет строюсь, и еще буду строиться. А что тут больше говорить? Тем более, что я подконтрольный, и все соответствующие инстанции видят мою декларацию от доходах…»
По словам Давыдько, приблизительная стоимость стройки дочь составила, но называть эту сумму глава БТ не захотел. Только сказал, что даже не представляет, как выглядит миллион долларов. «Может, кто-то из оппозиции знает, как он выглядит!» ― не забывает отметить Давыдько.