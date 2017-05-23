БРСМовцы в форме НКВД собирают у брестчан деньги на фестиваль 8 23.05.2017, 22:14

Фото: «Белсат»

«Лукомольцы» хотят выманить у жителей Бреста $2500.

Шестой год подряд годовщину нападения гитлеровской Германии на Советский Союз власти Бреста превращают в шоу. И если раньше все было за бюджетные деньги, теперь организаторы вынуждены искать финансирование у брестчан и в интернете, передает «Белсат».

Уже третью неделю на крауфандинговой площадке несколько человек пытаются собрать деньги на фестиваль «22 июня 1941 года — Брестская крепость». В планах получить минимум $2500. Сейчас удалось собрать только $130.

Идейный вдохновитель проекта Петр Пицко — один из главарей Брестского городского отделения БРСМ, ярый противник всего национального, но ярый сторонник возрождения СССР.

На этот раз задумана выставка военной техники и театрализованное представление тяжелой техники, военная реконструкция. Пицко и компания планируют воспитывать дух «патриотизма», вот только не к Беларуси. По словам организаторов, их цель — собрать в Бресте 40 тысяч человек для создания позитивного образа «союзного государства» России и Беларуси.