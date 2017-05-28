Как выглядят люксовые авто патриарха Кирилла и экзарха Павла 12 28.05.2017, 15:59

Какие еще сюрпризы хранятся в гаражах иерархов Московского патриархата?

Пока Папа Римский призывает священников отказываться от езды на дорогостоящих автомобилях, чтобы не утратить доверия прихожан, главы РПЦ кичатся друг перед другом элитными иномарками. Еще бы, ведь тон им задает сам Патриарх Московский и Всея Руси, который передвигается строго на люксовых авто, пишет издание avtovzglyad.ru.

В гаражах российских священников имеются машинки не хуже, чем у западных звезд шоу-бизнеса: Bentley Continental GT, Porsche Panamera Turbo S, Mercedes-AMG G63. Этот список можно продолжать долго, и худшим из имеющихся на службе у РПЦ автомобилей назвать можно разве что Toyota Land Cruiser 200.

Причем проповедники нисколько не стесняются демонстрировать своих «железных коней» на публике. И правда, что тут такого — очередному святому отцу премиальная иномарка досталась в дар от радушного прихожанина. Не на пожертвования же они их покупают, в самом деле?

К тому же, никак нельзя упасть в грязь лицом перед Патриархом Всея Руси Кириллом, облюбовавшим роскошные колесницы — Господь ведь не простит.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Кстати, сам предстоятель Русской православной церкви предпочитает использовать в качестве рабочей лошадки удлиненный Mercedes-Benz S-Klasse Pullman, да к тому же еще и бронированный. Броня, вероятно, наносилась по принципу «на Бога надейся, а сам не плошай».

Кроме немецкого лимузина в распоряжении Кирилла имеется парочка здоровенных американских внедорожников Cadillac Escalade. Зачем два — непонятно, ведь Бог любит троицу. Впрочем, наряду с заряженным Mercedes G-Klasse, эти машины не являются собственностью патриарха, а числятся за «гаражом особого назначения» Кремля. Вот и передвигается особо важная персона на чем Бог послал (да еще и с мигалкой).

Правда, любимая машина Кирилла — отнюдь не заморский «Мерседес», а родная «Чайка» с полувековой историей, на которой он частенько появляется у ворот храма Христа Спасителя.

Экзарх всея Беларуси Павел

Епископ русской православной церкви Павел не стал рисоваться черными «Мерседесами», а выбрал для себя белоснежный BMW 7-й серии. Причем, одна «семерка» митрополиту Минскому и Заславскому перешла по наследству от предшественника Филарета, а вторая — точно такая же — появилась в гараже экзарха Беларуси уже позднее.

Впрочем, Павел не стал ограничиваться немецким премиумом, и по воле Господней «оседлал» холеного британского жеребца — Land Rover Range Rover на российских номерах. Видимо, в поддержание братских отношений с патриархом Кириллом.