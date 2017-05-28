«Белорусский народ устал от отсутствия справедливости» 1 Георгий Дмитрук, bchd.info

28.05.2017, 19:25

Фото: svaboda.org

Несколько тезисов о ситуации в стране.

Первое. Белорусский народ устал от отсутствия справедливости. Обращаясь в суд гражданин не может доказать свою невиновность. Оправдательный приговор - это редкость. Справедливый или милосердный приговор - это очень большая редкость. На мой взгляд, состояние судебной системы это - главный признак бездуховности и деградации правящего режима. Наслаждаться беззащитностью простого человека перед лицом жестокого репрессивного аппарата - это верх цинизма и безбожия. Милосердие и сострадание сегодня не в цене. И это факт.

Второе. Постоянный экономический кризис в Беларуси - это не есть отражение современных мировых тенденций, это, прежде всего, результат 20-летней деятельности административно-командной системы экономики, не способной меняться в новых рыночных условиях. Отсутствие реформ ставит нас в безвыходное положение. И поэтому у меня есть полное право заявить сегодня: нас ждет экономическое дно. И надо понимать это. И мы обязаны говорить об этом нашим людям.

Немного скажу о ситуации в отношениях между государством и церковными организациями. Мы помним о том, что верующие люди являются нашей главной целевой аудиторией. На поддержку верующих мы рассчитываем в первую очередь в нашей ежедневной политической работы. Именно в церкви мы черпаем и духовные, и интеллектуальные ресурсы. Таким образом, нас очень волнует современное состояние христианского сообщества.

На мой взгляд, за последние несколько лет, конкретнее, с момента начала российской аферы в Украине, взаимоотношения государства и Церкви в Беларуси изменяются существенным образом. Но если вы спросите: «В какую сторону меняется отношение?», Отвечу: «Пока не понятно».

Еще 10 лет назад режим не был готов к пересмотру своих взаимоотношений к различным церковным группам и объединениям. Более того, режим не рассматривал христианское сообщество как самостоятельного и влиятельного игрока за умы и сердца белорусов. Режим просто игнорировал просьбы и запросы религиозных групп. Это всегда являлось типичной моделью поведения государства в советский период. В результате, угрозы и манипуляции стали обычными методами воздействия на христианское сообщество. Но в последнее время появились какие-то новые тенденции во взаимоотношениях. Возможно сегодня рано говорить об этом. На фоне крайне сложной ситуации в соседней России, связанной с новым законом Яровой и последующими репрессиями против некоторых религиозных групп, ситуация в Беларуси выглядит несколько позитивной. Будем внимательно следить за ситуацией в Беларуси и с особой озабоченностью - за ситуацией в России.

Сегодня я хочу сказать: у нас есть на кого равняться, и у нас есть фундамент, на котором мы стоим. Христианские ценности, которые являлись актуальными 100 лет назад, нужны белорусскому народу и сейчас! Это наш фундамент. Мы будем приближать христианскую демократию и христианскую солидарность всеми силами, и служить белорусскому народу, как завещал в своем Слове Иисус Христос.

Георгий Дмитрук, bchd.info