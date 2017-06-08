Белорусские джинсы уже «всё»? 23 8.06.2017, 12:38

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Концерн «Беллегпром» объяснил, почему их нет в магазинах.

В прошлом году концерн «Беллегпром» уже показывал белорусские джинсы и джинсовые пиджаки. Предполагалось, что они будут стоить 80—100 рублей и вот-вот появятся в магазинах. Но пока в белорусских магазинах их не найти. Что стало с таким нашумевшим проектом, рассказал первый заместитель председателя концерна Вячеслав Мирусин, сообщает onliner.by.

— Это просто бизнес-идея, — объяснил Вячеслав Мирусин. — Действительно, ткань из хлопка и льна, очень похожая на джинсовую, была произведена на Оршанском льнокомбинате. Но структура ткани иная. Поэтому нельзя сказать, что это полноценный джинс. Работа в этом направлении ведется. Но подчеркиваю, как бизнес-идея, потому что она интересна потенциальным покупателям.