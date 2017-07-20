Геннадий Федынич предлагает большой эксперимент 6 20.07.2017, 14:29

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Геннадий Федынич

Фото: praca-by.info

Лидер независимого профсоюза РЭП предлагает провести полномасштабные экономические реформы в двух районах Беларуси.

За два года из Кобрина уехало 20 процентов населения, из 23 выпускников средней школы 19 имеют на руках карту поляка. Люди бегут из страны от безнадеги и в поисках лучшей жизни, пишет belprauda.org.

Белорусские регионы деградируют. Такой вывод сделал лидер Беларуского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич после поездки в Брестскую область 18-19 июля.

Удельные княжества разваливаются

- За два дня я побывал в Барановичах, Березе, Кобрине, Бресте. Вывод можно сделать глобальный: народ потерял доверие к власти. Регионы превратились в удельные княжества, где правят местные князьки. Пробиться в райисполком уже практически невозможно, не говоря уже о решении проблем, которые затрагивают общественные интересы, не только личные.

Масса белорусов – не десятки, не тысячи, а десятки тысяч – оформляют карты поляка. Из 23 выпускников одной из средних школ Кобрина 19 человек уже имеют на руках карту поляка. За последние два года Кобрин покинули около 20 процентов населения. Местные власти не интересует отток населения, они не ведут мониторинга и знать не хотят о существующих проблемах.

На металлообработке работают люди предпенсионного возраста и пенсионеры, нет никаких стимулов для привлечения молодежи. В переобучении не заинтересованы предприятия, и прежде всего – частные. Главная задача – найти специалиста-многостаночника, желательно со знанием иностранного языка, способного продать предлагаемый товар. В принципе, задача правильная. Но сегодня никто не готовит молодежь к тому, что за жизнь придется поменять профессию не один и не два раза, а может 6-7. Люди не готовы ни психологически, ни морально к сложившейся ситуации.

Например, успешный завод керамической плитки в Березе процентов 60 своей продукции отправляет на экспорт: стоит итальянская линия по производству, производится качественная продукция. У белорусских потребителей недостаточно средств на приобретение такой продукции.

Жители Березы не хвалят продукцию местного сыродельного завода; жители считают, что Россия не зря заворачивает березовские сыры обратно. На Березовский мясокомбинат поступает мясо из Гондураса или Аргентины, которое после переработки поставляется в Россию.

После таких поездок возникает вопрос: что делать, как выходить из тупика?

Если белорусское правительство боится делать реформы (при Лукашенко, возможно, ни одно правительство не возьмется за реформы), не следует ли провести эксперимент местного масштаба? Почему бы не взять два района (не градообразующих) – с сельскохозяйственным и промышленным уклоном и провести полноценные реформы, о которых экономисты говорят не один год. Развяжите руки людям, дайте возможность заниматься своим делом, максимально упростите налогообложение.

Но для проведения эксперимента даже в одном-двух районах нужен закон о частной собственности (не декрет, не указ), который не будет иметь обратной силы. И тужа пойдут инвестиции, я уверен.

То же самое касается и ЖКХ: просчитайте, сколько нужно средств, чтобы обеспечить людей тепловыми счетчиками, чтобы люди пользовались энергосберегающими лампами – ничего нового придумывать не надо. Возьмите западный опыт и просчитайте все издержки. Евросоюз профинансирует такой проект, главное, чтобы деньги не раздербанили.

А чтобы деньги не раздербанили, власть в двух районах должна избираться: жители должны избирать мэра района, судей, депутатов.

Готов ли к подобному эксперименту народ?

Если народ не подталкивать, завтра он разуверится во всем. Завтра экономика может войти в ступор (она медленно и верно и так движется в тупик): не будет работу, станет нечем кормить семьи. Люди сейчас не могут платить за услуги ЖКХ, а с наступлением отопительного сезона цены безусловно вырастут. А денег у людей уже нет. Правительство либо не хочет понимать тупиковость ситуации, либо попросту скрывает реальное положение дел.

В сельскохозяйственном районе дайте людям землю: Столинский район уже движется в этом направлении. Люли будут работать на себя, а не тысячами поедут в Польшу – собирать малину по два злотых за килограмм. Нужно забыть о привлечении инвесторов дешевой рабочей силой, люди должны достойно зарабатывать: если не так, как в Германии, но точно не нынешнюю зарплату в Беларуси. 200-250 рублей в регионах – это нищенство.

Любое новое дело чревато ошибками

Ошибки, безусловно, будут. Но исправить ошибки в отдельно взятом районе гораздо проще, чем исправлять во всей стране. Да и цена таких ошибок гораздо ниже.

Все налогообложение в экспериментальных районах должно быть максимально упрощено. Руководитель предприятия не должен бояться, что за рисковые шаги он окажется в клетке. А риск неизбежен: будет рисковать и частный предприниматель, и руководитель предприятия.

Придут инвесторы, придут новые технологии, появятся новые рабочие места. Но ни в коем случае нельзя отдавать белорусскую землю китайцам. Я бы рекомендовал правительству собрать «свядомых» и «несвядомых» журналистов и свозить в Россию – показать земли, где 3-4 года проработали китайцы. Там даже трава не растет.

Промышленный район должен получать газ не втридорога, как сейчас государство продает предприятиям, а платить рыночную цену.

Если ты болеешь за свою страну, проанализируй свой и чужой опыт, – и все лучшее примени в Беларуси. И тогда удастся построить рыночную экономику в двух отдельно взятых районах.

Многие скажут, что мой план – утопия. Но в любой утопии есть изюминки, которые являются двигателем прогресса. Мы сейчас выпускаем массу врачей, учителей, инженеров, но среди них – крайне мало квалифицированных специалистов. А что станет через пять лет?

Нужно провести общественные слушания, возможно, не одни; нужно выслушать и взвесить все аргументы «за» и «против». Найдутся те, кто захочет получить все и сразу. Но так не бывает. Нам не надо изобретать велосипед: уже есть подобный опыт у Польши, у Швеции, у Германии. Возьмите все лучшее, реализуйте – покажите, что в Беларуси можно и нужно жить лучше. Что люди должны рождаться если не счастливыми, так чтобы не страдать всю жизнь.